Temptation Island: polemiche sulle coppie e colpi di scena sospetti

La nuova edizione di Temptation Island è pronta a partire. Domani, 03 luglio, in prima serata su canale cinque assisteremo alla prima puntata del programma che profuma di estate e tradimenti. Filippo Bisciglia, conduttore e volto storico del programma, ha rivelato nelle anticipazioni che assisteremo a qualcosa di mai visto prima. Il pubblico è ‘caldo’ e pronto alla visione. I commenti sui social lasciano presagire che in molti vedranno la prima puntata e non vedono l’ora di assistere ai drammi grotteschi tra le coppie e i tentatori. Tutto come nella norma eppure qualcosa di diverso c’è.

Sulle pagine social dei vari “investigatori”, tra cui Deianira Marzano, già compaio numerose ragazze che accusano i fidanzati di quest’anno di avere avuto dei flirt con loro. La sensazione che sia tutto artefatto è più fervida che mai. Le presentazioni delle coppie sembravano quasi delle parodie al punto tale che persino il web ha mosso questa critica (Temptation Island, si rischia altro flop. Il web: ‘Ma è una parodia?’). La domanda che sorge spontanea è per quale ragione gli autori della trasmissione non si accorgono che le coppie scelte, per lo più, recitano una parte? E’ possibile presupporre che ormai i concorrenti selezionati siano spinti da agenzie o raccomandazioni di altra origine? Il dubbio nasce spontaneo.

Temptation Island: le coppie potrebbero non essere così sincere

Ogni anno la situazione sembra peggiorare. Come è successo per altri programmi, quali Il Grande Fratello Vip o L’Isola dei Famosi, anche Temptation Island rischia di affondare al seguito di errori grossolani e senza senso. Giocare sul trash è presupposto principe di questa tipologia di programmi ma a scadere nel ridicolo ci vuole davvero molto poco. E se si supera quel limite il risultato è un grandissimo flop. La presentazione della coppia composta da Maria Concetta ed Angelo ne è un esempio. Non suscita empatia e nemmeno delle risate. Al limite fa quasi tristezza.

Il pensiero che, quest’anno, si possa superare questo limite e raggiungere livelli di ridicolaggine comporta un certo distacco nella visione. Un distacco che è poi difficile recuperare. Anche perché il format del programma prevede un crescendo, nelle varie puntate, destinato al raggiungimento del fatidico ‘Falò di confronto’. Questa crescita deve essere anche equilibrata per creare la giusta aspettativa nel pubblico. Se si comincia già dai video di presentazione delle coppie appare difficile mantenere questo equilibrio. Comunque siamo pronti ad essere smentiti e ovviamente domani sera saremo davanti al piccolo schermo, sul nostro divano, con le popcorn in mano!