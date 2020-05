Temptation, Pippo Franco parla dell’addio di Gabriele e Silvia: l’intervento

Temptation Island Vip, Pippo Franco interviene sulla rottura avvenuta tra Gabriele e Silvia: “La sua partecipazione nel reality una grazia”

Pippo Franco in confidenza. Il conduttore, intervistato da Libero Quotidiano, ha fatto il suo punto sulla tv odierna (da cui si è defilato volontariamente) ed è pure tornato a parlare dell’esperienza a Temptation Island Vip del figlio Gabriele e dell’allora sua fidanzata Silvia Tirado (la coppia è scoppiata dopo lo show). Di fatto l’intramontabile Pippo ha confermato di non aver praticamente mai conosciuto la ragazza. Dall’altro lato ha sottolineato come Gabriele sia “incapace a tradire”. In aggiunta, dalle sue parole, si comprende che i due ex concorrenti del reality non sono mai più tornati insieme dopo aver annunciato la rottura qualche mese fa. Franco ha pure detto la sua sull’addio sentimentale consumatosi.

Pippo, la tv e Temptation

Da un po’ di tempo non si vede più Pippo sul piccolo schermo. Motivo? “Una mia scelta – rimarca il presentatore -, sono io ad aver censurato la tv. Negli ultimi anni i programmi sono sempre all’insegna del non contenuto, della risata fine a se stessa, mentre io faccio parte della scuola di Sordi, Tognazzi, Manfredi e Totò”. Franco si spiega meglio: “Il mio era un cabaret che viveva dell’osservazione della realtà. La tv di oggi insegue la superficialità, per questo ho preferito concentrarmi su teatro e cinema”. A proposito di ‘nuova televisione’, il figlio Gabriele ha preso parte a Temptation Island Vip…

Pippo Franco sulla rottura tra Gabriele e Silvia: “Temptation Island Vip ha aiutato mio figlio a fare chiarezza”

“La sua partecipazione è stata una grazia”, afferma Pippo che aggiunge: “Conosco molto bene mio figlio: è incapace di tradire”. E su Silvia? Cosa pensa? “All’epoca stava assieme a questa ragazza, che noi genitori abbiamo conosciuto di sfuggita. Ci saremmo detti al massimo ‘ciao’.” A questo punto Franco dice la sua sull’addio tra Gabriele e la Tirado: “Capisce bene quindi che eravamo preoccupati… Il reality ha aiutato mio figlio a fare chiarezza: in fondo solo attraverso l’esperienza possiamo capire meglio noi stessi e gli altri”.