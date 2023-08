Temptation Island, per Francesca sfuma il Trono: parla De Filippi

Francesca Sorrentino di Temptation Island 10 non è tra i nuovi tronisti di Uomini e Donne. Eppure è stata molto richiesta la sua presenza sul Trono e a confermarlo è stata Maria De Filippi. Oggi è avvenuta in studio la prima registrazione della nuova edizione del dating show di Canale 5. Come si poteva immaginare, alcuni volti del reality delle tentazioni sono approdati nello studio di Canale 5 come ospiti, secondo quanto riporta Lorenzo Pugnaloni su Instagram.

L’esperto di anticipazioni fa sapere che ha preso parte alla registrazione Filippo Bisciglia. Insieme a lui sono stati ospiti alcuni protagonisti del reality dell’estate di Canale 5, “per due confronti”, si legge. Scendendo nel dettaglio, si sono confrontati Perla e Mirko, rispettivamente accompagnati da Igor e Greta. Inoltre, hanno avuto un confronto anche Francesca Sorrentino e Manuel Maura.

Maria De Filippi ha fatto una precisazione sulla Sorrentino: “Ha sottolineato il fatto che è molto amata dal pubblico e acclamata affinché fosse la nuova tronista”. La conduttrice, però, ha ammesso di non vedere Francesca ancora pronta a trovare un nuovo amore. “Perciò si vedrà, magari più avanti”, si legge. Anche Bisciglia ha consigliato alla ragazza di pensarci bene.

Dunque, è questo il motivo per cui Maria ha preferito evitare di piazzare sul Trono la Sorrentino sin da subito. In passato è capito di vedere volti appena usciti dal reality delle tentazioni finire sul Trono. Un esempio è Sara Affi Fella, la quale è però caduta al centro di una bufera. ‘Queen Mary’ e redazione hanno capito che per Francesca questo non è il momento giusto, evitando così di incappare in errori e caos.

Questo non esclude sicuramente che in futuro il pubblico possa trovare Francesca di Temptation Island a Uomini e Donne come tronista. Infatti, la stessa Maria, secondo le anticipazioni, ha fatto intendere di aver lasciato la porta aperta. Il pubblico, pertanto, può continuare a sperare di vedere la Sorrentino sul Trono.

Intanto, un altro volto di Temptation Island è diventata tronista. Si tratta di Manuela Carriero. La presenza di quest’ultima sul Trono ha diviso il pubblico. Tra i commenti social è possibile notare i suoi fan felici di vederla nel programma di Maria De Filippi, ma non solo. C’è chi sta facendo un po’ di polemica, in quanto è un volto già conosciuto sul piccolo schermo.

Il pubblico da anni spera in volti nuovi, freschi e comuni. Ma si sa, la redazione ogni anno non riuscirà mai ad accontentare proprio tutti i telespettatori. Quando vengono presentati i tronisti c’è sempre un motivo per cui fare polemica.