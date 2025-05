Temptation Island, Oronzo e Valentina si sposano: rivincita post bufera

Dopo le critiche e gli attacchi, ora per Oronzo Carinola e Valentina De Biasi di Temptation Island arrivano i complimenti, quelli veri. La coppia, che annuncia proprio in queste ore il matrimonio, è stata duramente criticata durante la partecipazione al reality delle tentazioni di Canale 5. In particolare, Oronzo aveva fatto simpatia al pubblico con le sue frasi sulle donne, ma anche generato non poche polemiche. Alla fine, l’amore ha trionfato.

Oronzo e Valentina sono da ormai qualche anno genitori. La loro prima figlia, Giulia, è nata nel 2021 e ora è tempo di matrimonio. Ad annunciarlo è proprio la coppia, tramite una serie di foto su Instagram, che li ritraggono felici durante la promessa di matrimonio. Le nozze saranno celebrate nei prossimi mesi e, nel frattempo, i due ex volti del famoso reality estivo si stanno godendo la prima promessa.

“Ubu tu, ibi ego. Dove sei tu, lì sono io. La nostra promessa 15/05/2025”, scrive la De Biasi come didascalia del post. Una bellissima notizia per i fan che hanno sempre creduto in loro. Valentina di Temptation Island ci tiene a fissare in alto un commento in particolare. Una loro fan fa notare con gioia:

“Bravi, gli unici che con i valori veri mettono finalmente immagini pure. Senza ostentare, ma solo con la famiglia. Avete valori che sui social non compaiono più. Solo sfoggi e altro. Auguri di cuore”

Un complimento che fa felici i due innamorati, che si ritrovano a compiere questo grande passo con naturalezza e semplicità, qualità che vincono sempre. Di sicuro, i fan di Temptation Island non dimenticheranno mai Oronzo, diventato protagonista di vari meme. In particolare, la sua frase “ho la malattia delle donne” è rimasta nella storia del reality show delle tentazioni, dove proprio lui si ritrovava a mettersi alla prova per convincere Valentina che poteva fidarsi di lui. La loro relazione, però, era terminata durante il falò di confronto finale.

La De Biasi aveva deciso di uscire da sola dal programma, tra gli applausi dei telespettatori che avevano sostenuto la sua scelta di rifarsi una nuova vita, scegliendo se stessa. Poco dopo, però, Valentina non ha potuto mettere da parte i suoi reali sentimenti e Oronzo è stato bravo a riconquistare la sua fiducia, tanto che nel 2021 sono diventati genitori e ora sono pronti a diventare marito e moglie.