Temptation Island, Oronzo e Valentina: “Parto? Incubo, rischiato la morte”

Valentina de Biasi e la sua piccola Giulia se la sono vista davvero molto, molto brutta. L’ex volto di Temptation Island ha raccontato nelle scorse ore, con qualche dettaglio in più, il calvario che ha vissuto con il suo recente parto. La primogenita della donna ha infatti rischiato di lasciarci le penne, anche se per fortuna l’emergenza sembrerebbe rientrata.

La neonata Giulia, figlia di Valentina de Biasi e del compagno Oronzo Carinola, è venuta alla luce a inizio dicembre, mercoledì per la precisione. I due hanno raccontato per mesi su Instagram la gravidanza di Valentina con il sorriso, fino a che non si sono ritrovati di fronte ad un’emergenza medica. Come avevano raccontato sui social (in modo appena accennato) il parto non è andato nel migliore dei modi. Fin da subito è stato chiaro che la ex concorrente di Temptation Island e il compagno avrebbero dovuto attendere prima di poter abbracciare la piccola.

Fino ad oggi, in ogni caso, non ci era dato sapere cosa fosse accaduto con precisione. A fare chiarezza, in lacrime, è stata la mamma della piccola, con una serie di emozionanti Instagram Stories. Valentina de Biasi, ancora molto scossa dall’accaduto, ha spiegato che la bambina avrebbe anche potuto morire. Nonostante si fosse sottoposta a tutte le analisi del caso, quando la neonata è venuta alla luce i medici hanno scoperto che Valentina era stata colpita da una pericolosa e non meglio definita infezione.

L’ultimo mese passato da lei e il compagno è stato definito come un vero incubo, “un mese che non auguro a nessuno”. La piccola è nata un po’ prima, di 36 settimane e 6 giorni, con un cesareo d’urgenza. Se i dottori non l’avessero presa in tempo la bimba non ce l’avrebbe mai fatta. Subito dopo la nascita Giulia è finita in terapia intensiva, “posso dire di avere una bimba forte, vederla così non è stato facile” ha commentato la De Biasi.

Tutto è bene quel che finisce bene, in ogni caso. La bimba è finalmente uscita dall’ospedale ed è tornata a casa giusto in tempo per il Natale. Subito dopo averci aggiornato sulle condizioni della bambina, fra l’altro, l’influencer ha anche tenuto a fare una sorpresa ai suoi follower mostrando a tutti le prime immagini della figlia.