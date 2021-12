Temptation Island, Oronzo e Valentina genitori: il parto non è andato bene

La coppia ha accolto la figlia Giulia ma ha fatto sapere che non tutto è filato liscio durante la nascita e che non ha ancora potuto abbracciare la piccola

Due protagonisti della quinta edizione di Temptation Island, mercoledì 1 dicembre 2021, sono diventati genitori per la prima volta: trattasi di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola. Il parto è avvenuto nel corso della mattinata. La coppia ha accolto una figlia, la ‘piccola G’, vale a dire Giulia. Questo il nome scelto per la neonata. Il lieto annuncio è stato dato attraverso un post Instagram, in cui sono stati forniti i dettagli relativi alla venuta alla luce della piccina che ha avuto qualche complicazione.

“Ieri Mercoledì 1/12/2021, alle ore 5:00 è arrivata la nostra Giulia. Siamo pronti a viverti e ad amarti. Sei così piccola ma stai dimostrando tantissima forza! La vita purtroppo ci ha già messi davanti ad una bella sfida, ma noi tre insieme ce la faremo. (Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile). Ti amiamo tanto tanto piccola G”. Questo il post con cui Valentina ha annunciato la nascita della figlia. Evidentemente c’è stata qualche complicazione. Lo fa pensare quel ‘Speriamo di poterti tenere al più presto tra le nostre braccia e di superare tutto il prima possibile’.

La De Biasi e Carinola hanno una relazione da parecchi anni (per la precisione, tredici), in cui non sono mancati alti e bassi, come testimoniato dal loro percorso a Temptation Island. Nonostante tutto, però, sono riusciti a mantenere sempre vivo il rapporto. Dopo i problemi manifestatisi nel reality di Canale Cinque, non si sono più lasciati. A giugno l’annuncio della gravidanza, nelle scorse ore la dolce notizia della nascita di Giulia.

Come sopra accennato, nel post pubblicato oltre 24 ore dopo la nascita della bimba, Valentina ha chiaramente lasciato credere che non sia filato tutto liscio durante il parto. Pare che la piccola Giulia abbia attualmente bisogno di cure, come si può vedere da una Stories Instagram postata dalla medesima De Biasi sul suo profilo.

Per il momento la coppia ha comunque preferito non rendere pubblici altri dettagli relativi alla nascita della figlia.

Temptation Island, Oronzo e Valentina: percorso accidentato

Oronzo e Valentina nel corso di Temptation Island 2018 sono stati i protagonisti più discussi per via del loro percorso accidentato. Nella fattispecie, lui riservò tanti apprezzamenti alle tentatrici e ammise di aver tradito in più frangenti la fidanzata che sembrava decisa a troncare già al falò di confronto della prima puntata. Nella seconda, però, lui chiese un altro falò e riuscì a riconquistarla. Da allora tutto è andato a gonfie vele.