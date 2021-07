Temptation Island, Oronzo e Valentina: svelati nome e sesso del figlio

By

Valentina De Biasi e Oronzo Carinola di Temptation Island continuano a tenere aggiornati i fan sulla gravidanza. Circa un mese fa, lei ha rivelato sui social la grande notizia: è incinta del suo primo figlio. Il suo annuncio ha riempito di gioia il pubblico che continua a seguirli, i loro amici e le loro rispettive famiglie. Ed ecco che ora Valentina condivide con tutti il nome e il sesso del bambino che attende.

La De Biasi, per annunciare questi importantissimi dettagli sul figlio che porta in grembo, ha preso la palla al balzo il giorno del compleanno di Oronzo. Fa notare che si tratta di un’occasione che, ogni anno, rappresenta un capitolo che si chiude e un altro che si apre. “Un nuovo inizio”, così lo definisce Valentina nel suo nuovo post su Instagram.

Ha così trovato l’occasione giusta per viversi al meglio questa emozione così speciale. Ebbene, Oronzo e Valentina aspettano una femminuccia! Il loro mondo si colorerà di rosa e il nome della bambina sarà Giulia. “È già parte di noi”, scrive la De Biasi in questo suo nuovo annuncio. Intanto, fa i suoi auguri di buon compleanno al futuro papà.

Oronzo ha scoperto il sesso quando ha tagliato la torta. Al suo interno, ha trovato gli strati rosa. Ha così capito che accoglieranno una femminuccia. Non è mancata l’emozione e Carinola è apparso commosso.

Impossibile per lui trattenere le lacrime di gioia in un momento così importante. Come è possibile vedere nel filmato condiviso da Valentina, è subito corso tra le braccia di quest’ultima, baciandola più volte.

E mentre sta andando in onda la nuova edizione di Temptation Island, Oronzo e Valentina si godono questo periodo di felicità. Il loro percorso all’interno del reality delle tentazioni aveva fatto discutere e non poco.

In particolare, lui aveva attirato l’attenzione su di sé nel villaggio dei fidanzati. Ma, dopo un percorso duro per la De Biasi, è giunto inaspettatamente il lieto fine durante il falò di confronto finale.

Oronzo, grazie a questa esperienza, ha compreso di non poter vivere senza la sua Valentina. Dopo di che, insieme hanno iniziato a pensare a compiere il grande passo. Ora sono pronti a diventare genitori!

I fan non vedono l’ora di conoscere la bambina, che si chiamerà Giulia. Non si sa, però, se la coppia deciderà di condividere il volto della piccola sui social network.