Oronzo e Valentina dopo Temptation Island vicini al matrimonio: “Siamo pronti”

Oronzo Carinola e Valentina De Biasi presto sposi: la coppia di Temptation Island pensa al futuro

News su Oronzo e Valentina dopo Temptation Island! In un trafiletto del Uomini e Donne Magazine si leggono tutte le novità sulla coppia della scorsa edizione. Il matrimonio di Oronzo e Valentina è ormai vicinissimo, manca soltanto un piccolo tassello per rendere completo il puzzle e poter pensare a mettere su famiglia. Come nella maggior parte dei casi, ciò che manca è un lavoro stabile. Ma a questo ci hanno già pensato! A parlare della novità in arrivo è stata Valentina De Biasi: “È un’esperienza inspiegabile che mi ha dato la possibilità di trovare più sicurezza in me stessa e di capire che cosa voglio. Dopo Temptation Island abbiamo deciso di condividere un pezzo importante della nostra vita: il lavoro”.

Oronzo e Valentina vicini al matrimonio, ma prima il lavoro

Di cosa si tratta? Sempre Valentina, ha spiegato: “A breve lanceremo una nostra linea di costumi da bagno. Se tutti i progetti dovessero andare per il meglio, siamo pronti a sposarci. Ormai custodiamo nel cuore una certezza: siamo fatti per stare insieme”. La certezza di essere anime gemelle non appartiene solo a lei, perché anche Oronzo adesso, come l’estate scorsa, è convinto che Valentina sia l’unica donna che vuole al suo fianco. E lo ha ribadito: “Da quando è finito Temptation Island il nostro rapporto ha ritrovato una nuova luce. Parliamo di più, cerchiamo di affrontare a viso aperto i problemi senza fuggire. Ci sentiamo fidanzati, amanti e amici. Non ci sembrava ancora vero di aver avuto la fortuna di poter fare un’esperienza simile. L’aver riscoperto l’amore che provo per lei, con un nuovo sapore, è stato unico”.

Temptation Island, la storia di Oronzo e Valentina

Oronzo e Valentina infine hanno augurato ai prossimi protagonisti di Temptation Island 2019 di riuscire a trovare nel programma tutte le risposte di cui avranno bisogno sul rapporto di coppia. Insomma, proprio come è successo a loro. E hanno consigliato loro di non pensare ai giudizi del pubblico, ma di essere sé stessi, liberi e senza timori. Oronzo Carinola e Valentina De Biasi sono tra le coppie del reality show che hanno sorpreso più di tutte con il loro lieto fine. Lui si stava perdendo e si era lasciato troppo andare, anche in commenti sulla fidanzata, dopo ben dieci anni di relazione. Lei ha iniziato a farlo ingelosire e solo così Oronzo ha capito di essere davvero innamorato di Valentina e di non volerla assolutamente perdere. Tutti pensavano che si sarebbero lasciati, anche perché Valentina aveva chiuso la storia durante il primo falò. Fu al secondo confronto che Oronzo riuscì a convincerla a dargli una seconda possibilità. Oggi stanno ancora insieme e pensano al matrimonio (l’anello è già arrivato!).