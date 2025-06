Temptation Island, Oronzo e Valentina: annunciata data delle nozze

In molti ricorderanno la coppia composta da Valentina De Biasi e Oronzo Carinola, protagonista della quinta edizione di Temptation Island, il reality show di Canale 5 che mette alla prova le coppie in crisi. I due, dopo un falò infuocato, hanno deciso di tornare insieme e da allora hanno avuto una bambina, Giulia. La coppia ha inoltre annunciato tempo fa il proprio matrimonio e nelle ultime ore ha rivelato la data precisa in cui avverranno le nozze.

Lieto finale per una delle coppie storiche di Temptation Island. Stiamo parlando nello specifico di Valentina De Biasi e Oronzo Carinola che hanno preso parte alla quinta edizione del reality di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. I due sembrano aver superato alla grande le loro problematiche e sono pronti a convolare a nozze! I ragazzi si sono difatti recentemente scambiati le promesse di matrimonio e nelle ultime ore hanno annunciato la data precisa in cui diranno il fatidico si. Il giorno è più vicino di quanto si possa pensare. La coppia si sposerà difatti il 26 luglio.

A rivelarlo è stata nello specifico Valentina. La ragazza ha infatti pubblicato un countdown nelle sue storie su Instagram. Nella foto condivisa si vedono lei ed Oronzo abbracciati e sorridenti con scritta la data delle nozze ed un conto alla rovescia.

Di seguito la storia pubblicata da De Biasi sul suo profilo social:

Valentina ed Oronzo quattro anni fa hanno anche avuto la loro prima figlia, Giulia.

La coppia ha deciso di partecipare alla quinta edizione di Temptation Island per mettere alla prova la fedeltà di lui. Carinola, difatti, aveva in passato tradito la fidanzata. Valentina e Oronzo dopo un falò infuocato avevano deciso di lasciarsi. Il loro addio, tuttavia, non è stato definitivo. La coppia è difatti ritornata sui suoi passi, superando la crisi e decidendo di continuare la loro storia al di fuori del programma. Adesso gli ex volti del reality sembrano aver completamente messo da parte i loro problemi e sono pronti al grande passo!