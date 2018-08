Temptation Island, Oronzo deriso: Marta Pasqualato lo difende

Temptation Island, un utente fa dell’ironia su Oronzo: Marta Pasqualato interviene per difenderlo

Delle coppie di Temptation Island si continua oggi a parlare anche dopo la fine del programma. I protagonisti di questa edizione, inoltre, sono molto attivi sui social e, perciò capita spesso che pagine a loro (o alla trasmissione) dedicate ripostino le loro stesse foto su Instagram. A commentare una di queste immagini che circola sul web, recentemente, è stata un ex protagonista di Uomini e Donne, ovvero: Marta Pasqualato. L’ex corteggiatrice di Nicolò Brigante, nello specifico, ha commentato scrivendo “Bellissimi” sotto uno scatto che ritraeva tutte le coppie dell’ultima edizione. Al suo commento, però, ne è seguito un altro ironico di un utente che ha scritto: “Eh poi c’è Oronzo…”. A questa persona, allora, Marta ha deciso di rispondere a tono, prendendo le difese del fidanzato di Temptation Island.

Temptation Island: Marta Pasqualato difende Oronzo, poi dice la sua sulle altre coppie

Il commento ironico citato sopra non è certo stato ignorato da Marta Pasqualato che, di tutta risposta, ha commentato scrivendo: “Sarebbe bello se riusciste anche solo per una volta ad andare oltre l’aspetto fisico e i pregiudizi”. Sulle coppie che hanno preso parte a Temptation Island quest’anno, almeno su quelle che sono uscite insieme dalla trasmissione, l’ex volto noto di Uomini e Donne ha poi aggiunto: “Sono belli perché sono innamorati, tutti quanti”.

Marta Pasqualato trova l’amore fuori da Uomini e Donne: si chiama Simone il suo nuovo fidanzato

Marta Pasqualato, proprio ieri sera durante una diretta Instagram, ha dichiarato di essersi fidanzata proprio recentemente. Lui si chiama Simone e, come da lei spiegato, non ha niente a che fare con il mondo di Uomini e Donne. Nicolò Brigante? “Siamo in ottimi rapporti” ha detto lei “Ci siamo sentiti per telefono un paio di volte, ma solo per un chiarimento. Abbiamo ripreso a seguirci su Instagram per rispetto ma niente di più. Nessun ritorno di fiamma”.