Temptation Island, Nunzia e Arcangelo dopo il falò: lui pentito, lei delusa

Temptation Island 2019: Nunzia e Arcangelo dopo il falò: le reazioni dopo la rottura

Come staranno Nunzia e Arcangelo dopo la rottura avvenuta durante il secondo falò di Temptation Island? La coppia era entrata nel programma per volere di Nunzia e per i dubbi che nutriva nei confronti dell’ex fidanzato. Problematiche le loro che neanche l’esperienza all’isola delle tentazioni è riuscita a sbloccare, anzi sono stati proprio i comportamenti di Arcangelo e un bacio rubato alla single Sonia a far richiedere il falò di confronto immediato alla giovane Sansone, da qui la storia la conosciamo tutti. Tante però le reazioni del mondo del web alla richiesta di Nunzia di non farsi lasciare, ma diciamocela tutta, Arcangelo non era il ragazzo per lei. E a questa conclusione è arrivata anche lei, attraverso le pagine del Magazine di Uomini e Donne, gli ex fidanzati hanno raccontato le loro sensazioni circa la fine di una storia di 13 anni: mentre lei si dice provata e molto sofferente, lui spiega di essersi pentito, ma solo di aver baciato Sonia.

Nunzia e Arcangelo: le loro sensazioni dopo il secondo falò

Come vi avevamo anticipato noi di Gossipetv, Nunzia e Arcangelo si sono lasciati durante il secondo falò di confronto. Vani i tentativi della Sansone di convincere l’ex a tornare da lei e ritornare insieme a casa. Nessuna mano tesa da parte di Arcangelo che con un discorso da persona matura ha detto no a questa eventualità. I due però hanno raccontato le loro emozioni. Nunzia ha spiegato al magazine ufficiale del programma della De Filippi: “Ho lasciato il villaggio scossa, delusa e soprattutto provata, ma con la consapevolezza che accanto a me non voglio una persona che non mi rispetti, a cui basti poco per cedere alla tentazioni“, eccome se Arcangelo ha ceduto alle tentazioni. Un video lo ha incastrato nel corso della seconda puntata, in cui ha baciato la single Sonia. L’atteggiamento di Arcangelo non ha convinto Nunzia che gli sferra un attacco: “Lui è molto bravo a crearsi le sue ragioni eludendo se stesso. Dopo quello che aveva fatto, a distanza di pochi giorni non sarebbe mai potuto tornare indietro. Ha voluto lasciar credere agli altri che lui era costretto a stare con me“.

Arcangelo pentito: le ultime parole sul bacio con la tentatrice Sonia

Un desiderio caratterizza il futuro di Arcangelo: quello di cambiare vita. Stare 13 anni insieme ad una persona ti porta inevitabilmente a cambiare o comunque ad abituarti a certi ritmi di vita ed atteggiamenti. Ora per lui si apre un nuovo spiraglio: la vita da single. Anche lui è stato intervistato dalla rivista e spiegando di aver capito di essere proprio lui il male per Nunzia, ha specificato anche: “Mi dispiace averlo fatto (baciare la single). Ero fidanzato, non avrei dovuto e quello non era il momento“. E proprio questo lo ha fatto ragionare, gli ha fatto capire di essere sbagliato e di dover cambiare.