Temptation Island: Nicola vuole sposare Sabrina, c’è la proposta

Temptation Island: Nicola Tedde sogna convivenza e matrimonio con Sabrina Martinengo

Partecipare a Temptation Island 2019 è stato fondamentale per Nicola Tedde e Sabrina Martinengo. Grazie al reality show di Filippo Bisciglia i due hanno capito di amarsi davvero e di non poter fare a meno l’uno dell’altra. In particolare Nicola, che nel villaggio aveva mollato Sabrina, ha capito che la donna è quella giusta, quella del per sempre. E la differenza d’età – la Martinengo è più grande di ben 12 anni – non ha mai creato problemi e difficoltà. Anzi Sabrina e Nicola sono sempre stati in sintonia e ora Tedde – tramite una lettera pubblicata sul settimanale Di Più, nel numero in edicola da sabato 14 dicembre – ha chiesto alla compagna di dare una svolta alla loro relazione. Prima con una convivenza e poi con un matrimonio: passi importanti che possano finalmente suggellare questo rapporto così profondo.

La proposta di Nicola Tedde per Sabrina Martinengo

“Temptation Island mi ha aiutato a capire, ancora di più, quanto sono innamorato di te. E ora voglio che la nostra relazione vada avanti, faccia un passo in più: voglio venire a vivere con te”, ha scritto Nicola Tedde. Insieme da tre anni, Nicola e Sabrina vivono a trenta chilometri di distanza e riescono a vedersi solo qualche giorno a settimana. “Mi piacerebbe comperare una casa tutta nostra, una casa più grande, visto che, per fortuna, economicamente non abbiamo problemi: una casa dove andare a vivere con i tuoi figli. Per diventare a tutti gli effetti una famiglia. E se la nostra convivenza andrà bene potremmo compiere un passo ancora più importante: diventare marito e moglie“, ha aggiunto il ragazzo. Sabrina accetterà tale proposta?

Temptation Island: Sabrina Martinengo ha avuto quattro figli

Sabrina di Temptation Island ha quattro figli nati da due matrimoni: Stefano di 21 anni, Ludovica di 14, Letizia di 13 e Lucrezia di 10. Il primogenito vive a Londra mentre le tre ragazze abitano con la madre a Cuneo e hanno un ottimo rapporto con Nicola Tedde.