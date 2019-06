Sabrina e Nicola: la storia della coppia di Temptation Island

Temptation Island, Sabrina e Nicola sono una coppia della nuova edizione

Nicola e Sabrina sono una coppia di Temptation Island 2019. Nella nuova edizione del reality show più amato dell’estate conosceremo questa coppia che partecipa per capire se la loro relazione può avere un futuro oppure no. Il dubbio più grande, almeno da parte di lei, è la differenza d’età. Sabrina ha 42 anni, è stata sposata già due volte e ha quattro figli. I suoi matrimoni sono durati cinque e dieci anni e gli ex mariti erano più grandi di lei. Per questo inizia a essere preoccupata del fatto che il fidanzato Nicola sia più piccolo, e di ben 12 anni. Nicola infatti ne ha 30, è un dipendente in un’azienda alimentare come ha raccontato nel video di presentazione a Temptation Island. Per lui, comunque, la differenza d’età non è affatto un problema, anzi dopo essere stato insieme a ragazze della sua età, più o meno, sente di stare meglio con una donna più matura. Anche perché lui, ha raccontato a Uomini e Donne Magazine, è sempre stato attratto da donne più grandi.

Sabrina e Nicola a Temptation Island 2019: la storia della coppia

Per Sabrina invece potrebbe diventare un problema la differenza d’età: “Oggi mi chiedo se la nostra relazione possa realmente durare nel tempo. Credo che alla lunga questo aspetto possa pesare sulla coppia anche se lui dice di no”. La storia di Sabrina e Nicola va avanti da più di due anni, precisamente stanno insieme da due anni e mezzo. Si sono conosciuti grazie ai social network. È stato lui a inviare la richiesta di amicizia e a contattarla, come ha raccontato nel video di presentazione a Temptation Island 2019. Nello stesso, Nicola ha poi spiegato: “Ho avuto in passato relazioni con delle ragazze coetanee o più piccole di me, ma ultimamente mi trovo meglio con donne con qualche anno in più. Non mi fa paura questa esperienza, sicuramente mi darà modo di capire quanto Sabrina mi potrà mancare in queste tre settimane. Senza vederci, ma anche senza sentirci”.

Temptation Island 2019 Nicola e Sabrina, parla lei: “La mia paura”

Queste invece le parole di Sabrina: “Sono sempre stata con uomini più grandi di me e mai nella mia vita avrei pensato di stare con un ragazzo tanto più giovane di me. Vorrei capire andando a Temptation Island se continuare a investire il mio futuro in questa relazione. La mia paura è avere conferme dei miei dubbi”. Nel video di presentazione li vedremo ridere e divertirsi nel chiudere le valigie, sembrano effettivamente una coppia affiatata e complice. Certo, abbiamo visto molto poco di loro, ma da stasera scopriremo tanto di più su Nicola e Sabrina a Temptation Island 2019. Quanto durerà la loro permanenza? E soprattutto, riusciranno a resistere alle tentazioni e a uscire insieme dall’ultimo falò?