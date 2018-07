Nicola Panico: frecciatina a Andrea Melchiorre e dolce pensiero per Sara

By

Temptation Island, Nicola Panico tira una frecciatina a Andrea Melchiorre: la verità sul tatuaggio con Sara Affi Fella

Un anno dopo la partecipazione a Temptation Island Nicola Panico ha lanciato l’ennesima frecciatina ad Andrea Melchiorre. Sì, proprio al tentatore – ex corteggiatore di Uomini e Donne – che ha provato a sedurre la bella Sara Affi Fella. Un affronto che il calciatore napoletano non ha mai digerito, come dimostrano le recenti parole su Instagram. Ad un follower che gli ha fatto notare che il termine “Ciuffettino” (il soprannome che Nicola ha dato ad Andrea) è passato alla storia del programma, Panico ha replicato: “Eh…dopo che è arrivato a un milione di seguaci manco un grazie mah! Riconoscenza zero!”. Dunque, a detta dello sportivo Melchiorre sarebbe riuscito ad aumentare i propri fan sui social network grazie e soprattutto agli scontri avuti a distanza con lui, dentro e fuori il resort della Sardegna.

Sara e Nicola, lui garantisce: “Non cancellerò mai il tatuaggio fatto insieme”

Nel gioco delle domande su Instagram, non è mancata quella su Sara Affi Fella, l’ex fidanzata di Nicola Panico. Quest’ultimo ha chiarito che non cancellerà mai il tatuaggio (il numero 222 sul braccio) fatto insieme alla modella proprio dopo la fine delle registrazioni di Temptation Island. “Non lo cancellerò mai! Trovo ridicolo che le persone si fanno i tatuaggi e poi li tolgono perché si sono lasciati. Non è di certo togliendo un tatoo che si cancella una persona dalla propria vita“, ha assicurato Panico. Che ha implicitamente rivolto un dolce pensiero a Sara che, nonostante tutto, resta una delle persone più importanti della sua vita.

Nicola Panico di Temptation Island ora frequenta Federica: Sara è single

Anche se non potrà mai dimenticare Sara Affi Fella, Nicola Panico sta cercando di andre avanti. Da qualche settimana ha cominciato a frequentare Federica, una ventenne estranea al mondo dello spettacolo. Sara è invece tornata single dopo la breve relazione avuta con Luigi Mastroianni, l’ex corteggiatore conosciuto a Uomini e Donne.