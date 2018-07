Temptation Island, Nicola dimentica Sara: ora c’è Federica

Nicola Panico dimentica definitivamente Sara Affi Fella?

Nicola Panico, ex fidanzato della tronista Sara Affi Fella, in una breve intervista a Isa e Chia racconta di aver conosciuto una ragazza su Instagram e sembra mostrare un chiaro interesse verso quest’ultima. La giovane si chiama Federica, ha 20 anni ed è di Napoli. Frequenta la facoltà di Economia e oltre a questo fa anche la ballerina. “È una bravissima ragazza, oltre che molto bella, ma quello penso sia palese, senza bisogno che io lo precisi.” Chissà se la new entry riuscirà a porre fine alla lunga storia d’amore e a tutte le voci tra il buon Panico e la Affi Fella.

Nicola mette a tacere le malelingue

Con le rivelazioni rilasciate nell’intervista, l’ex concorrente della scorsa stagione di Temptation Island, mette, dunque, a tacere tutti i pettegolezzi emersi nell’ultimo periodo sui social. Dopo la rottura di Sara e Luigi, chi associava, nuovamente, il nome di Nicola a quello della sua ex, sembra essere stato,completamente, zittito dalla nuova conoscenza che, lo stesso, ha intrapreso con la nuova ragazza. “Io e Federica ci siamo conosciuti circa un mesetto fa in un locale e da allora abbiamo iniziato a seguirci sui social, a scambiarci qualche like, a chiacchierare, finché non abbiamo deciso di incontrarci qualche volta, tra cui anche ieri sera”.

E Sara sembra appartenere al passato

Cosi come Sara si è concessa un’altra opportunità sentimentale, decidendo di partecipare ad Uomini e Donne dopo pochi giorni dalla rottura con Nicola, ecco che adesso anche lui sceglie di provare ad innamorarsi. Sarà la volta buona? Appare ancora presto ma il calciatore campano prova a dimenticare la donna che lo ha accompagnato per ben cinque anni della sua vita, nonostante la notevole differenza di età. Per la riccia tronista non è andata granchè bene. Per Nicola, forse, andrà meglio.