Sara Affi Fella e Nicola Panico di nuovo insieme? L’ultima dichiarazione di lui

Uomini e Donne, è finita veramente tra Sara Affi Fella e Nicola Panico? L’ultima dichiarazione dell’ex fidanzato della tronista

Sara Affi Fella e Nicola Panico torneranno insieme? È questo che molti fan di Uomini e Donne si stanno tutt’oggi chiedendo da quando hanno saputo della fine della storia tra l’ex tronista e Luigi Mastroianni. Quanto affermato da quest’ultimo in merito all’atteggiamento di Sara nei suoi confronti, infatti, sembrerebbe aver convinto alcuni del fatto che la ragazza possa ancora provare qualcosa per il suo ex. Ma è davvero così? Come forse in molti probabilmente già sanno, sia la Affi Fella che Nicola Panico hanno più svolte cercato di smentire queste voci.

Della questione, forse per fare ulteriore chiarezza, è ritornato a parlare oggi l’ex fidanzato della tronista che, rispondendo ad alcuni utenti su Instagram, ha raccontato ancora una volta la sua verità. “Torna con Sara” ha scritto un utente sotto l’ultimo post di Nicola Panico. “No no” ha allora risposto l’ex protagonista di Temptation Island “La storia è finita 9 mesi fa”. A chiacchierare con i suoi follower però il calciatore ha continuato, tant’è che al commento “Neanche Sara ti vuole” Nicola ha risposto: “Ovvio, ma mica da ora”.

Uomini e Donne, Lidia Vella e lo scoop su Sara Affi Fella e Nicola Panico: “Potrebbe essere che non si siano mai lasciati”

Sulla triangolo amoroso che ha coinvolto in queste settimane Sara Affi Fella, Luigi Mastroianni e Nicola Panico si è espressa recentemente anche Lidia Vella. L’ex concorrente del GF, infatti, durante il suo intervento settimanale a Radio Radio ha dichiarato: “Da quello che leggo in giro, mi sono fatta un’idea, secondo me gran parte della colpa è stata di Sara. Secondo me lei non era predisposta o forse non poteva”. Il motivo? “Sara e Nicola potrebbe essere che non si sono mai lasciati… non lo escludo”.