Temptation Island Nicola e Maddalena, lei svela: “Qualcosa di inaspettato”

Temptation Island, Nicola e Maddalena: la tentatrice racconta le emozioni vissute con il fidanzato di Sabrina

Approdato a Temptation Island 6 con la fidanzata Sabrina Martinegreo, Nicola Tedde ha legato in particolar modo con la tentatrice Maddalena Vasselli. A parlare del legame speciale nato tra loro nel villaggio dei fidanzati ci pensa proprio quest’ultima, che ha undici anni più di lui. La giovane tentatrice è madre di una ragazzina di 13 anni, Stefania, e il suo pensiero è sempre stato rivolto a lei. Ma ha potuto anche trascorrere qualche momento di relax, proprio in compagnia di Nicola, il quale è riuscito a riaprirle il cuore. Queste sono le parole che Maddalena, in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, riserva al rapporto nato tra lei e il giovane Tedde. Un legame davvero inaspettato per entrambi, che però li ha aiutati ad affrontare questa esperienza con tante emozioni e poche paure. Maddalena ammette di essere rimasta colpita dalle fragilità e dalla sensibilità di Nicola, il quale inizialmente si mostrava diffidente e scostante in quel contesto. La tentatrice dichiara di aver ritrovato diverse affinità con la Maddalena che era una volta. Ad avvicinarla a lui l’ha spinta proprio la voglia di aiutarlo.

Nicola e Maddalena a Temptation Island: “Non potevamo fare a meno l’uno dell’altra”

Maddalena, nel corso dell’intervista, racconta che con Nicola tutto è iniziato da “una chiacchierata banale”, durante la quale hanno però toccato punti deboli di entrambi. Proprio da qui è nato un “legame bellissimo”, che la tentatrice definisce addirittura “magico, fatto di sguardi, sorrisi, complicità e intesa”. Parole molto importanti quelle che usa Maddalena: “Non potevamo fare a meno l’uno dell’altra, era un continuo cercarci, accarezzarci, guardarci negli occhi. Abbiamo anche pianto insieme, tra noi si è venuto a creare un qualcosa di speciale, unico e soprattutto vero”. Un rapporto davvero speciale quello nato tra questi due partecipanti, che ha un po’ sorpreso tutti.

Temptation Island, Maddalena: parole importanti per Nicola, Sabrina disperata

“Tra noi si è creato qualcosa di davvero inaspettato, emozioni fortissime e uniche che mi hanno riaperto il cuore”, conclude la Vasselli nell’intervista. Dalle sue parole ci sembra di intuire che tra loro ci sia stata più di una semplice conoscenza. Non sappiamo come andrà a finire tra Sabrina e Nicola. Le anticipazioni vedono la ragazza abbastanza disperata, probabilmente dopo aver visto riguardante il fidanzato e la bella Maddalena!