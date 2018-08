Temptation Island: il figlio di Stefano Bettarini dice la sua sul programma

By

Temptation Island: Niccolò Bettarini esprime il suo pensiero sul programma

Comodi sul divano e intenti a gustarsi l’ultima messa in onda di Temptation Island, Stefano Bettarini e suo figlio Niccolò esprimono la loro opinione sullo spettacolo offerto da Canale 5. In particolar modo, chi dice la sua sul programma condotto da Filippo Bisciglia è proprio Niccolò. Immortalato dal padre mentre, rilassato, guarda la tv, il giovane ragazzo commenta con una breve e concisa frase ciò a cui assiste: “Che roba falsa!” Pensiero seguito, poi, da una lunga risata da parte di Stefano Bettarini che posta una seconda storia nella quale tagga l’ex moglie Simona Ventura e scrive “Ha già espresso la sua.”

Niccolò non approva la partecipazione dei suoi genitori a Temptation Island Vip?

Come ormai anticipato negli ultimi giorni da social e riviste varie, sia Stefano Bettarini che Simona Ventura saranno protagonisti della prima edizione di Temptation Island Vip. L’ex calciatore Bettarini nelle vesti di fidanzato insieme alla sua Nicoletta e, la Ventura in quelle di conduttrice e sostenitrice di cuori infranti. I due svolgeranno, quindi, ruoli assai differenti all’interno dei rischiosi e pericolosi villaggi. Cosa penserà Niccolò della partecipazione di entrambi i genitori? Vista la sua idea sul reality, non si prospetta nulla di cosi entusiasmante da parte dello stesso diciannovenne.

Bettarini junior dovrà farsene una ragione

Proprio cosi, l’inizio della versione Vip è ormai alle porte e il buon Niccolò dovrà pur accettare che tutta quella ‘roba falsa’, come da lui stesso definita, coinvolgerà anche i suoi amati familiari. Un cast che comprende, quindi, mamma, papà e fidanzata di papà. Tutto d’un colpo, Niccolò seguirà l’intera sua famiglia da dietro uno schermo. E accompagnato da falò, confronti, video e pinnettu, tra una risata e l’altra, si godrà l’esperienza che i suoi stessi genitori hanno deciso di voler intraprendere.