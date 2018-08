Temptation Island news, Andrew perde le staffe: il lungo sfogo del tentatore

Temptation Island, Andrea Dal Corso perde la pazienza: il lungo sfogo del tentatore sui social

Uno dei protagonisti di Temptation Island su cui si è detto e scritto tanto ultimamente è, sicuramente, Andrea Dal Corso. Il tentatore conosciuto dai più come Andrew, in particolare, è finito al centro di una polemica in questi giorni per una foto che, alla fine, si è scoperto non essere attendibile. Andrew, infatti, non ha “tradito Martina” in vacanza come si è vociferato, e questo perché, prima di tutto, non è lui quello in foto (ovvero quello che si bacia con un’altra ragazza in discoteca) e poi perché, se così fosse, non si sarebbe trattato comunque di tradimento. Il motivo? Lui e Martina Sebastiani non sono fidanzati e, al momento, non si starebbero neppure frequentando come coppia (pare infatti che si siano presi una pausa). Tutto questo, come molti sanno, erano già stato chiarito ieri dai diretti interessati. Il loro intervento, però, non ha certo impedito agli utenti più attivi sui social di sparare comunque sentenze – affrettate – al riguardo. Alle critiche e agli insulti, allora, Andrew ha deciso oggi di rispondere, lasciandosi andare in un lungo sfogo dove ha chiaramente espresso il suo pensiero.

Andrew di Temptation Island sbotta: “Non sono andato in cerca di fama”

Dopo un lunga introduzione volta a spiegare al meglio il suo punto di vista, Andrea Dal Corso, su Instagram stories, ha scritto: “Sembra che si senta la necessità di puntarmi costantemente il dito contro“. Lo stesso poi, in merito al suo rapporto con Martina, ha aggiunto: “Ci tengo a ribadire che entrambi non abbiamo mai finto, sia ben chiaro”. Perché hanno deciso di prendersi una pausa? È sempre Andrew a spiegarlo. “Una volta usciti si viene travolti da un vortice che” ha infatti scritto il tentatore “Da una parte ti fomenta di gioia […] dall’altra ti spinge a fare i conti velocemente con i tuoi reali sentimenti”.

Andrea Dal Corso e il suo rapporto con Martina Sebastiani dopo Temptation Island: “Non è stato business”

Il rapporto venutosi a creare con Martina dopo Temptation Island viene ancora oggi difeso a spada tratta da Andrea Dal Corso. “Potete replicare dicendo che siamo stati noi stessi a fomentare questa love story con alcune foto” ha postato nel suo messaggio finale il tentatore “Ma quello non è stato per business”.