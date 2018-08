Temptation Island, Andrew accusato di non essere realmente interessato a Martina: lei interviene e fa chiarezza sul loro rapporto

Una delle coppie nate a Temptation Island che sta facendo più parlare di sé dopo la fine del programma è sicuramente quella formata da Andrew e Martina. I due, infatti, pare che stiano facendo sul serio anche lontano delle telecamere al momento. Una foto pubblicata dalla Sebastiani recentemente, inoltre, pare non faccia che confermare questa versione dei fatti. Il post di Martina su Instagram (un’immagine di un bacio tra lei e Andrew) non è stato però accolto con entusiasmo da tutti i fan di Temptation attivi sui social. Alcuni, di fatto, si sono mostrati poco tolleranti nei confronti di questa nuova coppia, rivolgendo pesanti critiche alla ragazza. Un utente in particolare, però, se l’è presa anche con il tentatore. Il motivo? Secondo quest’ultimo Andrea Dal Corso, non intervenendo a moderare i toni di alcune accuse, avrebbe dimostrato una mancanza di interesse nei confronti di Martina. Su questo passaggio, tuttavia, sembra non essere d’accordo Martina in persona che, su Instagram, ha risposto a tono a questo commento chiarendo, una volta per tutte, la natura del suo rapporto con il ragazzo.

Temptation Island, Martina Sebastiani difende il suo rapporto con Andrea Dal Corso: “Il bene si fa in privato. Non ho bisogno di essere difesa”

“Martina ti dedica un signor post, la insultano e tu? Manco la consideri” ha scritto una follower di Andrew sotto l’ultima foto condivisa dal tentatore. “Manco la consideri” ha poi aggiunto sempre la stessa persona “Va beh… evidentemente a te non interessa”. All’accusa di scarso interesse, però, ha replicato la fidanzata di Temptation in persona chiarendo: “Ragazzi non dobbiamo abbassarci ai livelli di certa gente povera di contenuti. Il bene si fa in privato. Non ho bisogno di essere difesa da nessuno”.

Andrew e Martina di Temptation Island stanno insieme: sentimento vero o fuoco di paglia?

Che Andrea Dal Corso e Martina Sebastiani si fossero messi insieme dopo Temptation Island sembravano essere convinti molti dei loro fan. Questi ultimi, però, per avere la conferma ufficiale hanno dovuto aspettare che ad esprimersi fossero i diretti interessati. Alcuni sui social, inoltre, sembrerebbero ancora non credere a questa nuova coppia. Agli utenti che hanno insinuato che quella di Andrew fosse solo una farsa, allora, Martina su Instagram ha risposto: “Sta recitando? Allora dategli un Oscar!”.