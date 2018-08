Martina e Andrew di Temptation fanno sul serio: “Sentimento coinvolgente”

Temptation Island, Martina e Andrew stanno insieme: “Sentimento coinvolgente”

Il flirt tra Martina e Andrew di Temptation Island sembra destinato a durare. L’ex fidanzata di Gianpaolo e il tentatore veneto continuano a vedersi dopo la fine del programma di Filippo Bisciglia. Sono già stati in vacanza ad Ibiza con gli altri protagonisti del reality show e una volta rientrati in Italia hanno deciso di approfondire la conoscenza. Una conoscenza che, come confidato dalla stessa Martina, si sta rivelando più coinvolgente del previsto. Seppur a distanza, visto che la Sebastiani è tornata a Roma – dopo aver convissuto con Gianpaolo in Puglia – mentre Andrea abita e lavora in Veneto. La romana ha risposto alle domande di alcuni follower su Instagram e svelato che quello che sta provando è davvero magico. Tanto che non crede alle malelingue, che insinuano un comportamento falso da parte di Andrew.

Le ultime dichiarazioni di Martina su Andrew

“Ti senti pronta ad affrontare una nuova relazione?”, ha chiesto qualche curioso sui social network. “Quando esci da una storia non è mai facile. Ma quando capita di provare un sentimento così coinvolgente non puoi di certo scappare!”, ha risposto Martina Sebastiani. Dunque, quello che sta provando con Andrea Dal Corso è un sentimento vero, profondo, sincero. Uno di quelli pronti a cambiarti la vita e a stravolgertela. “E se Andrea stesse recitando solo una parte?”, ha insinuato qualcun altro. Secca la replica di Martina, che crede alla buona fede di Andrew: “Dategli un Oscar”.

Martina Sebastiani: “Ecco cosa mi ha colpito di Andrew”

Martina ha inoltre rivelato la prima cosa che l’ha colpita di Andrew: “Sicuramente i suoi occhi. Riescono a trasmettere tanto anche senza bisogno di parlare”. Insomma, se son rose fioriranno…Intanto negli ultimi giorni Andrea ha smentito chi lo ha accusato di aver già tradito la Sebastiani. Il giovane è stato infatti avvistato in spiaggia con un’altra ragazza ma l’imprenditore vinicolo ha chiarito che si trattava solo di un’amica di vecchia data.