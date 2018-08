Temptation Island Martina e Andrew, lui beccato con un’altra: il tentatore spiega

Temptation Island, Andrea Dal Corso: Andrew beccato con una ragazza che non è Martina. Tutta la verità su Instagram

La relazione tra Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso, detto Andrew, sta appassionando tutto il pubblico di Temptation Island. Poche ore dopo che i diretti interessati hanno ammesso di frequentarsi ufficialmente, sono spuntate su Instagram delle foto del tentatore abbracciato ad un’altra ragazza. Sulla spiaggia, all’alba, il modello e imprenditore è stato beccato con una donna sconosciuta al grande pubblico. Scatti che hanno subito fatto il giro dei social network e hanno fatto tremare i fan della nuova coppia nata nella trasmissione di Maria De Filippi. Se Martina ha preferito restare in silenzio, a fare chiarezza sulla vicenda ci ha pensato Andrew, tramite alcune storie di Instagram.

Le spiegazioni di Andrew sulle foto con un’altra

Andrew di Temptation Island ha spiegato ai follower che la ragazza avvistata con lui in spiaggia non è altro che un’amica di vecchia data. Il tentatore è uscito a cena e poi è andato in discoteca con un gruppo di amici e parenti. Dopo la serata sono andati tutti in spiaggia a mangiare una brioche e Andrea si è fermato a consolare quella ragazza, che aveva litigato con il suo amico. “Insieme a me c’erano tante altre persone ma la foto è stata fatta solo a noi”, ha puntualizzato il ragazzo, che ha seccamente smentito di aver già “tradito” Martina Sebastiani.

Il video con le spiegazioni integrali di Andrew:

La vita di Martina e Andrew dopo Temptation Island

Dopo la fine della messa in onda di Temptation Island Martina e Andrew hanno confermato di aver iniziato una frequentazione. I due hanno trascorso pure qualche giorno di relax ad Ibiza, insieme ad altri protagonisti del programma come Lara Zorzetto (ex fidanzata di Michael) e i tentatori Marco e Luca. Ora la Sebastiani e Andrea si sono divisi: lei è tornata a Roma, dove si è trasferita dopo aver lasciato casa dell’ex Gianpaolo, mentre lui è tornato in Veneto, dove vive e lavora.