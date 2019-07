Temptation Island news: Sabrina e Nicola sono tornati insieme

Temptation Island news, Sabrina e Nicola sorprendono: il racconto dopo un mese

Per Sabrina e Nicola a Temptation Island il percorso non si è concluso con un bel lieto fine, ma a distanza di un mese la situazione è cambiata. A causa della forte vicinanza tra la 42enne e il tentatore Giulio Raselli, hanno portato il giovane Tedde a intraprendere un’esperienza inaspettata. Infatti, a metà percorso, il 30enne ha iniziato a creare un legame molto forte con la tentatrice Maddalena. I due hanno trascorso momenti molto speciali nel villaggio dei fidanzati. Di fronte ai filmati riguardanti Nicola, Sabrina è apparsa abbastanza sorpresa. Non solo, poco prima della fine del programma, la Martinengo ha ricevuto una batosta anche da Giulio, il quale le ha dichiarato di vederla semplicemente come un’amica. Durante il falò di confronto, Nicola ha scelto di chiudere così la relazione e di tornare proprio da Maddalena. Ma ecco che di fronte a Filippo Bisciglia, a un mese di distanza, Nicola si presenta insieme a Sabrina. Ed ecco che si pensa subito alla tentatrice, con cui Tedde aveva instaurato un bellissimo rapporto.

Sabrina e Nicola dopo un mese dal falò di confronto stanno di nuovo insieme

Sabrina e Nicola fanno un passo indietro e non confermano la scelta presa durante al falò di confronto. A cercare un riavvicinamento è stata proprio la Martinengo, la quale non avrebbe voluto chiudere la loro relazione a fine percorso. Non appena si sono rivisti, secondo quanto raccontano entrambi oggi, c’è stato un “abbraccio molto particolare” e, in questo momento, “c’è stata un’esplosione di emozioni”. Nicola, durante l’intervista un mese dopo il falò di confronto, ammette che non avrebbe mai creduto di poter provare questo tipo di emozioni grazie al reality. “Vince l’amore, l’amore vince su tutto. Sono fortunata ad aver trovato lui, io lo amo veramente tanto”, dichiara Sabrina a cuore aperto. Nessuna parola riguardante Maddalena, che Nicola aveva incontrato subito dopo il falò di confronto.

Sabrina e Nicola dopo Temptation Island: lui torna sui suoi passi

Nicola parla di rabbia, quando ricorda il falò di confronto in cui ha scelto di chiudere la sua relazione con Sabrina. Ora appaiono più innamorati che mai, ma non hanno progetti al momento. Entrambi preferiscono pensare a viversi questi momenti, senza pensare al dopo. Filippo è molto felice di fronte al racconto dei due, a cui fa i suoi complimenti per essere andati oltre rispettando il loro amore.