Temptation Island News post su falò Nunzia e Arcangelo: fan scatenati

Temptation Island News, il programma pubblica un post sul prossimo falò di Nunzia e Arcangelo: fan scatenati

Nunzia e Arcangelo continuano a essere una delle coppie più chiacchierate della sesta edizione di Temptation Island. In particolare i telespettatori non hanno ben capito alcune mosse della donna che dopo aver visto il fidanzato baciare una tentatrice ha richiesto un altro falò di confronto (in onda integralmente nella prossima puntata dell’8 luglio) dove addirittura si è data lei stessa delle colpe per quanto accaduto. La vicenda ha fatto sì che una buona fetta di pubblico si riversasse sui social per contestare la decisione di Nunzia

Fan mormorano su Nunzia e Arcangelo: questione di dignità

“Nunzia ha richiesto un nuovo falò straordinario di confronto con Arcangelo. Secondo voi usciranno insieme o separati?” scrive il canale ufficiale Instagram di Temptation Island. Il post, pubblicato poco fa, ha scatenato i fan del programma. In tantissimi ne hanno fatto una questione di dignità, invitando Nunzia a non calpestare la propria. Nel frattempo fonti vicine a GossipeTv dicono che la coppia, terminato il reality, si sia lasciata. Pare che i due siano tornati a Ottaviano, comune campano di poco più di 20 mila abitanti, da separati. Resta da capire quando, nel qual caso l’indiscrezione sulla rottura trovasse conferma, si è consumato lo strappo definitivo.

Nunzia e Arcangelo: cosa può succedere

Le ipotesi possono essere che il secondo falò, quello che andrà in onda lunedì prossimo, sia stato ‘fatale’ per la prosecuzione del rapporto. Altro scenario è che i due siano tornati comunque uniti dalla Sardegna, per poi dirsi addio definitivamente al rientro a casa. Non sarebbe una novità, già altre coppie delle scorse edizioni hanno fatto un percorso simile. Terza opzione è che Nunzia e Arcangelo, pur di evitare costose penali previste dal contratto del format, hanno dichiarato agli amici più cari che la loro storia è finita: un modo per evitare spoiler e non rovinare la sorpresa al pubblico (che effettivamente non si aspettava la richiesta di un secondo falò da parte della Sansone).