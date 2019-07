Temptation Island news, Nicola e Vittorio? Ora parla Ursula Bennardo

News Temptation Island Sabrina Martinengo e Katia Fanelli: chi è causa del suo mal pianga sé stesso?

La prossima di Temptation Island sarà l’ultima puntata e tutti sono alla ricerca di news su Nicola Tedde e Vittorio Collina, i due fidanzati che più di ogni altro hanno cambiato completamente atteggiamento rispetto a quello che avevano all’inizio del programma di Canale 5. Come ben ricorderete, i due infatti non si sono lasciati andare con le loro tentatrici fino a quando non hanno visto degli atteggiamenti piuttosto ambigui, talvolta fastidiosi e persino irrispettosi, da parte delle loro rispettive fidanzate, Sabrina Martinengo e Katia Fanelli; abbiamo come l’impressione insomma che se Sabrina e Katia si fossero comportate diversamente molte delle cose che abbiamo visto non ce le saremmo neppure sognate.

Temptation Island news, Nicola Tedde e Vittorio Collina ripartono dalle tentatrici?

Quella che più si è lasciata andare, anche per sua stessa ammissione, è stata proprio Sabrina che ha trovato in Giulio Raselli, oggi protagonista di una lite accesissima su Instagram, non solo un bel ragazzo ma anche un confidente e una persona matura; Katia invece più che esagerare con i gesti ha esagerato con le parole perché sin dal primo giorno si è lamentata di Vittorio e del suo comportamento sottolineando le tante mancanze del loro rapporto di coppia. Solo dopo aver visto e sentito tutto questo Nicola e Vittorio hanno deciso di conoscere meglio le loro tentatrici e di lasciarsi andare, al punto da sorprendere sia Katia sia Sabrina che sono finite in lacrime più di una volta durante il reality show di Canale 5.

Ursula Bennardo commenta Nicola e Vittorio

A commentare questa situazione è stata Ursula Bennardo che su Instagram ha scritto un messaggio chiarissimo: “Penso che Nicola e Vittorio sono dei ragazzi speciali”. Che questo suo pensiero sia un attacco velato a Sabrina e Katia? Oppure si tratta semplicemente di una riflessione che non riguarda le due fidanzate? Non sappiano se Ursula incontrerà mai entrambe ma abbiamo come l’impressione che preferirebbe stringere la mano soprattutto a Vittorio e Nicola. Voi che dite?