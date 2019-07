Giulio Raselli: dure accuse dopo Temptation Island, lui furioso “Non dire più ca…ate”

Il successo di Giulio Raselli dopo Uomini e Donne e Temptation Island

Giulio Raselli è senz’altro uno dei personaggi più in vista del momento perché dopo aver partecipato a Uomini e Donne e aver ricevuto un due di picche da Giulia Cavaglià è diventato tentatore a Temptation Island, programma in cui è riuscito a far breccia nel cuore di Sabrina Martinengo, entrata come fidanzata di Nicola Tedde. Questa super esposizione mediatica gli ha permesso di ottenere parecchi riscontri positivi presso il pubblico, che lo ha apprezzato per il suo carattere dolce e schietto, ma anche numerose critiche, soprattutto da parte di coloro che nella guerra tra lui e Manuel Galiano si sono schierate con quest’ultimo. Sì, è un’esagerazione, lo sappiamo, ma è difficile negare che i fatti siano proprio questi, e l’ultima discussione su Instagram ve ne dà la dimostrazione.

Giulio Raselli, il messaggio tenero per una fan

Tutto è accaduto tra i commenti alla foto che vi mostriamo alla fine di quest’articolo. Inizialmente Giulio ha pubblicato il suo solito scatto quotidiano commentandolo con questa frase: “Sei un ragazzo d’oro, favoloso, sensibile, ma sei la persona giusta conosciuta nel periodo sbagliato. Quante volte ve lo siete sentiti dire?”; successivamente una follower ha postato un tenerissimo “Mai… a prescindere non mi fanno mai complimenti” che ha spinto Raselli a scriverle un altrettanto tenero “Te li faccio io, Saretta. un abbraccio”. Peccato che, tra i tanti complimenti fatti all’ex corteggiatore di Giulia dopo questo commento, sia emersa una critica feroce e almeno per noi immotivata.

Dure accuse a Giulio, scoppia la lite su Instagram

“Lui – questo uno dei tanti commenti della follower di Raselli che mette in evidenza quanto la gente non abbia ancora dimenticato il suo percorso a UeD – ha leccato da quando è entrato in studio. Di Giulia non gli è mai interessato nulla, lui puntava ad altro. Ed infatti qualcosina ha fatto. Ammaliare Ridge in TI… Ti basta?”; preferiamo non condividere gli altri commenti della follower perché davvero pesanti e ci limitiamo a riportare la risposta di Giulio che ovviamente ha reagito male: “Sei un prototipo da studiare. Hai poco cervello e fai di tutto per non nasconderlo. Complimenti, un abbraccio. E non dire più ca…ate”. La lite è continuata per molto tempo, perciò non ci resta che lasciarvi al post: