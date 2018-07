Temptation Island news, Michael offende il fisico di Lara: pubblico furioso

News Temptation Island: cosa ha detto Michael sul fisico di Lara

Michael di Temptation Island è tornato a criticare la fidanzata Lara nella quarta puntata del programma condotto da Filippo Bisciglia. Il tatuatore ha pesantemente offeso la bionda stilista, definendola “una c..sa”. Un appellativo eccessivo, che non è piaciuto più di tanto al pubblico della trasmissione che, fin dall’inizio, ha preso le difese di Lara. La frase di Michael è venuta fuori dopo che al giovane sono stati mostrati alcuni video della compagna con il tentatore Giuseppe. “Non solo mi sono scelta la più ce..a”, è sbottato Michael, lasciando di sasso i numerosi telespettatori del reality show prodotto da Maria De Filippi. Tanti, troppi, i commenti negativi nei confronti di Michael che, al pari di Lara con Giuseppe, si è avvicinato alla tentatrice Rita.

Cosa scusa????? #temptationisland #gossipetv A post shared by Gossipetv (@gossipetv) on Jul 30, 2018 at 12:58pm PDT

I telespettatori non hanno approvato la frase di Michael

“Chiudete il microfono a Michael, non lo sopporto più”, ha chiesto qualcuno su Twitter. “Con tutte ste ragazze belle, mi so scelto una c…a“. HA PARLATO DAVID BECKHAM”, ha notato qualcun altro. E c’è chi pure mette in dubbio la veridicità della coppia formata da Lara e Michael: “Raga ma siamo proprio sicuri sicuri che Lara e Michael siano una coppia a tutti gli effetti? No perché si odiano e lui la considera c…a…cioè ci stanno prendendo in giro, giusto?”.

Le altre critiche di Michael alla fidanzata Lara

Non è la prima volta che Michael critica Lara a Temptation Island. Prima di definirla “ce..a”, l’ha apostrofata come “pigra e nullafacente”, senza contare che ha confidato di provare noia durante i momenti di intimità con la stilista.