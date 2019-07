Temptation Island news, Massimo ed Elena: lei svela cosa li ha uniti

Temptation Island news: la tentatrice Elena svela come si è avvicinata a Massimo Colantoni

La coppia di Temptation Island composta da Ilaria e Massimo è stata sicuramente messa a dura prova durante questa esperienza. E mentre la Teolis ha conquistato il pubblico di Canale 5, il Colantoni non è stato per nulla apprezzato. Il comportamento di quest’ultimo, sin dall’inizio, ha portato il pubblico a criticarlo e accusarlo duramente. Inizialmente Massimo si era avvicinato a Federica Lepanto, ma ha instaurato un vero e proprio rapporto con Elena Cianni. I due hanno dimostrato di essere molto complici, ma ora la tentatrice parla di amicizia. Il falò di confronto tra Ilaria e Massimo non è ancora andato completamente in onda. Nel corso della prossima puntata, i telespettatori scopriranno cos’è accaduto a questa coppia. La maggior parte del pubblico spera di vedere la Teolis voltare definitivamente pagina. Ricordiamo che Ilaria ha trovato la serenità trascorrendo del tempo con il tentatore Javier Martinez. Nel frattempo, a spiegare cos’è accaduto nel villaggio dei fidanzati, anche se non nei dettagli, è proprio la tentatrice Elena, in un’intervista per Uomini e Donne Magazine. Quest’ultima rivela, in particolare, cosa ha spinto entrambi ad avvicinarsi durante questa esperienza.

News Temptation Island: Elena Cianni e Massimo Colantoni, un rapporto sempre più forte

Mentre Javier, nella sua intervista, rivela qual è al momento il suo unico sogno, Elena spiega qualche dettaglio in più su questa esperienza. Nonostante Massimo fosse inizialmente legato a Federica, Elena ha subito instaurato con lui “un rapporto di vera amicizia e complicità”. Questo legame li ha poi portati ad avvicinarsi sempre di più. La tentatrice lo definisce come “un ragazzo simpatico e divertente”, sottolineando di essersi sentita subito a suo agio in sua compagnia. La Cianni assicura di essere sempre stata sé stessa all’interno del villaggio, sebbene all’inizio sia stato complicato superare l’imbarazzo dovuto alle telecamere. E poi rivela: “Credo che Massimo si sia sentito compreso e ascoltato da me, trovando quella serentià e tranquillità di cui aveva bisogno”.

Ilaria e Massimo usciranno insieme da Temptation Island 6?

Elena pensa di essere riuscita a dare serenità e tranquillità a Massimo, quelle di cui aveva bisogno. Non sappiamo come andrà a finire il percorso di Ilaria e di Colantoni, ma quest’ultimo potrà sicuramente contare sull’amicizia della tentatrice. Non ci resta ora che attendere per scoprire se questa coppia avrà il suo lieto fine oppure no.