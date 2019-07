Temptation Island, Javier si racconta: ecco qual è il suo unico desiderio

Temptation Island, Javier Martinez: il suo unico desiderio riguarda la madre scomparsa

Javier Martinez è sicuramente uno dei principali protagonisti della nuova edizione di Temptation Island. Molto amato dal pubblico, il tentatore si è avvicinato a Ilaria Teolis, che ha preso parte al programma con il fidanzato Massimo Colantoni. Dopo aver visto una serie di filmati del fidanzato, la 23enne non ha potuto non creare un legame sempre più forte con Javier. Quest’ultimo si è dimostrato come una persona in grado di poterla ascoltare e di poterle stare vicino nei momenti più bui. C’è chi spera di poterli vedere uscire insieme dal reality, ma dall’altra parte c’è invece chi sogna di vedere Javier sul trono. Infatti, al momento, il nome del tentatore è tra quelli degli ipotetici tronisti della prossima edizione del Trono Classico. Intanto, Martinez sceglie di raccontarsi in un’intervista su Uomini e Donne Magazine, durante la quale esprime delle parole davvero emozionanti.

Javier a Temptation Island vicino a Ilaria Teolis: lei ha conosciuto suo padre e suo fratello

Nel corso dell’intervista viene chiesto a Javier qual è l’unico desiderio che esprimerebbe al momento. Il tentatore non ha alcun dubbio: “Sicuramente esprimerei il desiderio di rivedere mia madre e di riuscire almeno a farle un ultimo saluto. È questo l’unico desiderio che riuscirei ad esprimere”. Parole abbastanza emozionanti quelle di Javier, che ha perso troppo presto la sua mamma. Questa perdita ha portato la sua famiglia a unirsi ancora di più. Proprio i suoi familiari l’hanno appoggiato totalmente nella sua scelta di prendere parte al noto reality delle tentazioni. Non solo, li ha resi anche partecipi, facendo conoscere il padre e uno dei suoi fratelli a Ilaria durante questa esperienza.

Temptation Island, i telespettatori attendono di scoprire cosa accadrà tra Ilaria e Javier

Javier ha fatto un gesto importante nei confronti di Ilaria, che ha avuto la possibilità di conoscere il padre e uno dei fratelli. Il primo non ha potuto non riservare qualche consiglio alla Taolis. In particolare, l’uomo ha affermato di essere sicuro del fatto che in amore per risolvere un problema bisogna sedersi e discuterne. Nel corso dell’intervista, Javier si dice completamente d’accordo con il padre. Non sappiamo ancora come andrà a finire il percorso di Ilaria e Massimo, ma intanto i telespettatori attendono di scoprire anche il futuro del bel Martinez.