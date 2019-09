Temptation Island News, Massimo allo scoperto con Sonia: è amore vero

By

Temptation Island News, Massimo Colantoni allo scoperto con Sonia: è davvero amore. La coppia non si nasconde più e ufficializza l’unione. Intanto i fan rimpiangono la love story con Ilaria Teolis

Massimo Colantoni e Sonia Onelli sono ufficialmente una coppia. Che il fidanzamento fosse nell’aria era ormai chiaro. Mancava però l’ultimo tassello, una sorta di prova del nove che è giunta nelle scorse ore. I due ex protagonisti di Temptation Island, infatti, sui rispettivi profili Instagram hanno pubblicato due post che tolgono ogni dubbio: è davvero amore. D’altra parte gli spifferi che li volevano assieme erano arrivati già la settimana scorsa quando le anticipazioni filtrate dagli studi di Uomini e Donne, dove in questi giorni ci sono state le registrazioni per la nuova stagione, raccontavano che i due avessero stretto un serio legame sentimentale.

Temptation Island, Colantoni e Onelli cotti: i fan però ricordano la love story con Ilaria

“Esprimete ciò che sentite, non abbiate paura delle conseguenze. Prendetevi chi si ubriaca di emozioni e vi contagia di gioia”, ha scritto Sonia a corredo di un post in cui si è immortalata con Massimo, felice con lui su un gonfiabile a forma di oca rosa. Foto simile pubblicata istantaneamente da Colantoni che ha titolato: “Come fosse domenica con te…”. Subito il ragazzo è stato raggiunto da molti commenti. Diversi i fan che hanno rimpianto la sua storia con Ilaria Teolis, ex compagna con cui si era presentato a Temptation Island. Ma oggi molte cose sono cambiate e nella vita di Colantoni è entrata la Onelli, che nel programma di Canale 5 si avvicinò molto ad Arcangelo.

Massimo Colantoni e Sonia Onelli di Temptation fanno sul serio

Tra Massimo e Sonia il feeling è scattato quando i riflettori del programma si sono spenti. Come? Molti protagonisti dello show estivo di Mediaset, una volta terminata l’avventura televisiva – anche quest’anno magistralmente condotta da Filippo Bisciglia -, si sono spesso trovati per passare giornate e serate in compagnia. Tra questi ci sono stati anche la Onelli e Colantoni che, tra una chiacchiera e l’altra, si sono avvicinati sempre più fino a dichiararsi ufficialmente.