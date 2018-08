Temptation Island news, Gianpaolo: nuova frecciatina per Martina?

Temptation Island news, dopo il falò di confronto Gianpaolo scrive un messaggio che sembra essere indirizzato a Martina

Gianpaolo Quarta dopo Temptation Island sembrerebbe aver mandato una frecciatina all’ormai ex fidanzata Martina Sebastiani. La loro storia d’amore si è conclusa, dopo diversi anni, durante il falò di confronto. La 30enne ha scelto di lasciare il reality da single, chiudendo così questa relazione. Martina ha più volte dichiarato di non aver ricevuto da parte di Gianpaolo le risposte che avrebbe voluto. I due hanno deciso di prendere parte al programma delle tentazioni per mettere alla prova la loro storia, in quanto da tempo stavano vivendo dei momenti di forte crisi. Da una parte Martina voleva iniziare una nuova fase della sua vita, dando una svolta a questa relazione. Dall’altra Gianpaolo dichiarava di non essere ancora pronto a fare un passo importante. La coppia viveva da tempo a casa del 24enne e proprio questo particolare ha portato la Sebastiani a scegliere di partecipare al programma. Martina si è lasciata andare con il tentatore Andrea, dopo aver notato ancora atteggiamenti immaturi da parte di Gianpaolo. La 30enne ha dato un bacio al giovane, lasciando tutti senza parole. Una mossa inaspettata, che ha portato il pubblico a criticarla. Ma ora il 24enne ci tiene a dire qualcosa dopo la fine di questa storia d’amore.

Dopo Temptation Island, Gianpaolo si sfoga sui social: “Chi ama non giudica”

Mentre Martina affronta, attualmente, le critiche da parte del pubblico, ecco che Gianpaolo dice la sua attraverso i social. “Chi ama non giudica”, scrive oggi il 24enne. Quest’ultimo sembra aver scelto di mandare una frecciatina alla sua ormai ex fidanzata. La Sebastiani al momento non sta ricevendo molte parole di conforto da parte del pubblico. I telespettatori non hanno apprezzato la scelta della 30enne di lasciarsi andare con il tentatori. Per molti, Martina avrebbe dovuto aspettare che la sua storia con Gianpaolo fosse finita definitivamente. Ed ecco che anche Gianpaolo si unisce alle critiche. Il giovane è convinto del fatto che chi ama non giudica. Probabilmente si è sentito giudicato da Martina, che l’ha più volte accusato di essere ancora troppo immaturo per stare al suo fianco.

Temptation Island news: Martina e Gianpaolo sono usciti dal reality da single

Ancora non sappiamo bene cos’è accaduto alla coppia dopo un mese dal falò di confronto. Filippo Bisciglia ci mostrerà la nuova vita dei partecipanti durante la puntata speciale che andrà in onda il prossimo 6 agosto. Probabilmente, esattamente come Lara e Michael, la storia tra Martina e Gianpaolo è definitivamente chiusa. A confermarlo è proprio questo messaggio scritto nelle ultime ore dal 24enne.