Temptation Island, Martina e Raffaela dopo la puntata: insieme contro le critiche

Temptation Island, Martina e Raffaela insieme contro le critiche: i messaggi dopo la puntata e il supporto reciproco

Tante amicizie sono nate quest’anno a Temptation Island. Non solo intrighi amorosi quindi, ma anche tanto affetto e solidarietà, soprattutto tra le ragazze fidanzate che hanno preso parte alla trasmissione. Come dimostrano le foto e i video postati sui social da Martina, Ida, Valentina, Raffaela, Lara e Giada, tutte sembrano aver instaurato un rapporto solido di amicizia, continuandosi a supportare anche fuori dal programma. Nelle ultime ore, infatti, a fare fronte comune contro le critiche ricevute durante e dopo Temptation Island sono state proprio Martina e Raffaela. Entrambe, anche se per motivi diversi, ieri sera hanno dovuto fare i conti con i numerosi commenti negativi ricevuti sul web. Sia Martina che Raffaela, tuttavia, hanno deciso di non rimanere in silenzio e, sui loro profili Instagram, hanno risposto a tono a chi, senza conoscerle, le ha giudicate pesantemente.

Temptation Island: lo sfogo di Martina dopo la puntata e le parole d’affetto di Raffaela

“Ti criticheranno sempre, parleranno male di te e sarà difficile che troverai qualcuno al quale tu possa piacere così come sei” ha scritto Martina su Instagram dopo la puntata. La stessa poi ha anche aggiunto: “Vivi, fai quello che ti dice il cuore, la vita è come un’opera di teatro, ma non ha prove iniziali. Canta, balla, ridi e vivi intensamente ogni giorno della tua vita prima che l’opera finisca priva di applausi”. In questo modo, dunque, la ragazza ha scelto di mettere a tacere le male lingue. Il suo messaggio, tuttavia, non ha frenato gli attacchi a lei rivolti. Una situazione questa che, alla fine, ha spinto Raffaela ad intervenire in supporto dell’amica.

Temptation Island, Raffaela difende Martina sui social: “Avranno da ridire sempre”

Ad essere stata presa di mira sui social ieri sera è stata anche Raffaela. Quello che il pubblico di Temptation Island non le ha perdonato, nello specifico, è il repentino perdono concesso al fidanzato Andrea. Stare al centro delle polemiche, probabilmente, ha fatto provare a Raffaela le stesse sensazioni di Martina. Sotto l’ultimo post di quest’ultima, tra tutti i commenti, è proprio il suo quello che da maggiormente all’occhio. “Avranno da ridire sempre su tutto amica mia… già sai” ha scritto quest’ultima a Martina “L’importante però è che continueremo a sorridere come stiamo facendo”.