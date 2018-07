Temptation Island news: Giada, Raffaela e Martina unite da una forte amicizia

Temptation Island news: Giada, Raffaela e Martina parlano della loro amicizia

Nel corso della sesta edizione di Temptation Island è nata una grande amicizia tra tre delle fidanzate. In mezzo alle varie tentazioni e delusioni, nascono anche importanti rapporti tra i partecipanti. È il caso di Giada, Raffaela e Martina. Le tre hanno sin da subito legato nel villaggio e da allora non si sono più separate. A confermarlo sono loro stesse, in particolare la Sebastiani, che ha condiviso su Instagram una foto che le ritrae insieme all’interno del reality. Anche Raffaela ha subito ricondiviso questo momento con il suo profilo. Le tre fidanzate parlano di complicità, che sarebbe nata sin dal loro primo incontro. Infatti, i telespettatori hanno potuto notare come Giada, Raffaela e Martina siano sempre pronte ad appoggiarsi l’una all’altra quando c’è qualche delusione. Diversi sono i problemi che vivono tutte e tre all’interno del reality, in particolar modo Raffaela, che è anche molto amata dal pubblico di Canale 5.

Temptation Island, Martina, Giada e Raffaela: è nata una grande amicizia nel reality

Non è la prima volta che nascono forti amicizie all’interno di questo reality. Durante questa edizione, a legare di più sono state Giada, Raffaela e Martina. Non sappiamo ancora cosa è accaduto con i loro rispettivi fidanzati, al contrario di Ida Platano che è uscita con Riccardo Guarnieri e di Valentina De Biasi che ha lasciato il programma con Oronzo Carinola. Nel frattempo, a essere finita nel mirino dei telespettatori è toccato a Martina. La Sebastiani si trova, attualmente, a dover affrontare pesanti critiche da parte dei telespettatori. Ma cos’è successo? Dalle anticipazioni della quarta puntata, abbiamo potuto vedere che Martina si lascia andare con il tentatore Andrew. Questo dettaglio non è proprio piaciuto al pubblico. Nonostante ciò, ci sono tanti altri spettatori che hanno invece appoggiato il comportamento della Sebastiani.

Temptation Island news: le parole di Raffaela e Martina sulla loro amicizia

Intanto, continua anche il percorso di Giada e Raffaela. Quest’ultima è molto amata dal pubblico. È riuscita a conquistare tutti con la sua dolcezza e con il suo modo di fare. Al momento sta soffrendo a causa del comportamento del fidanzato Andrea. Giada, nel frattempo, si trova anche lei in difficoltà per le parole dette da Francesco nel villagio dei fidanzati. “Parole, poi c’è la complicità che può concedersi il lusso di tacere. Noi”. Questo è ciò che ha scritto Martina, riguardo l’amicizia che la lega alle altre due compagne d’avventura. “Dal primo istante, per sempre”, ha scritto poi Raffaela. Tra le tre è, dunque, nata una grande amicizia!