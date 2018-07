Anticipazioni Temptation Island: il falò di Giada, Martina bacia un tentatore

Temptation Island anticipazioni prossima puntata: Martina e Andrea si baciano, il falò di Giada e Francesco

Ancora colpi di scena nella nuova edizione di Temptation Island. Nel corso della quarta puntata, in onda su Canale 5 lunedì 30 luglio, assisteremo al falò di confronto tra Giada e Francesco. Un falò lungo e complicato, al termine del quale la coppia ha preso un’importante decisione. Resteranno insieme oppure no? Le indiscrezioni al riguardo sono poche, per ora è certa solo una cosa: Francesco, dopo la fine delle registrazioni del programma, si è iscritto su Instagram e non ha messo “il segui” alla fidanzata. È dunque finita con Giada?

Temptation Island 2018: esterna piccante tra Martina e Andrea (Andrew)

Intanto sembra giunta al capolinea la storia d’amore tra Martina e Gianpaolo. La ragazza, stanca dei comportamenti del compagno, si è avvicinata pericolosamente al tentatore Andrea, detto Andrew. Nella quarta puntata del reality show condotto da Filippo Bisciglia i due hanno vissuto una romantica esterna in barca e tra sole, vento e champagne non è mancato un bacio sulle labbra. Una svolta che ha portato Martina a chiedere il falò anticipato con Gianpaolo.

Temptation Island quarta puntata: la trappola di Lara per Michael

Lara, invece, ha deciso di creare una trappola per il fidanzato Michael: ha fatto spiare il ragazzo facendogli credere di non essere ripreso dalle telecamere.