Temptation Island, nel cast un ex GF Vip 6: chi è

Ormai non manca molto all’inizio dell’edizione di quest’anno di Temptation Island. Le registrazioni dovrebbero iniziare il 9 giugno nella splendida cornice di Is Morus Relais in quel di Santa Margherita di Pula, mentre la messa in onda ufficiale delle nuove puntate è stata fissata per lunedì 26 giugno in prima serata su Canale 5. I nomi dei concorrenti non sono ancora stati resi noti dalla produzione ma c’è già qualche indiscrezione che circola.

Il nome di uno dei tentatori

Deianira Marzano e Amedeo Venza questa mattina hanno regalato ai loro followers uno scoop sul nome di uno dei tentatori della prossima edizione di Temptation Island. Pare che infatti uno dei ragazzi che andrà a ricoprire questo ruolo sarà Gianluca Costantino. In molti si ricorderanno di lui grazie alla partecipazione alla sesta edizione del GF VIP condotto da Alfonso Signorini.

Sulla sua vita privata non si hanno molte informazioni. Gianluca è un modello e personal trainer ed è nato nel 1989 a Genova. Si è laureato in Economia e Finanza e dopo aver maturato qualche esperienza in qualità di consulente finanziario, ha deciso di cambiare decisamente ambito e di dedicarsi alla moda intraprendendo la carriera di testimonial per un noto brand di intimo. Com’è facilmente intuibile dal suo aspetto fisico Gianluca è un appassionato di sport. A sua detta è anche un grande amico di Alessandro Basciano, nonostante tra i due pare che l’amicizia si sia raffreddata una volta usciti dalla casa più spiata d’Italia.

È molto attivo sui social e prima di entrare nella Casa di Cinecittà il suo profilo Instagram vantava circa 22 mila followers, diventati oltre 70 mila a un anno di distanza dalla sua esperienza al GF VIP. Chissà se grazie a questa nuova apparizione sul piccolo schermo riusciremo a carpire più informazioni sulla sua personalità e sulla sua vita privata.

La nuova edizione di Temptation Island: tutte le anticipazioni

Temptation Island è definito anche “il reality dei sentimenti” in quanto, come in molti sapranno, lo scopo del programma è proprio quello di mettere alla prova le coppie che decidono di partecipare testando l’amore che provano l’uno per l’altra. Come riuscire nell’impresa? Cercando di ammaliare i partecipanti con tentatori e tentatrici.

Lo scorso anno lo show era stato chiuso in anticipo causa scarsi ascolti anche se, stando a quanto riportato dal web, la reale motivazione potrebbe nascondersi dietro un mancato un accordo tra Fascino PGT, la società di produzione della conduttrice di Amici, Maria De Filippi e la Banijay, una grande realtà di produzione televisiva internazionale che detiene tutti i diritti del format. Quest’estate però Temptation Island tornerà a fare compagnia a milioni di telespettatori.

Per il momento non sono ancora stati svelati i nomi delle coppie che parteciperanno al programma ma pare che vedremo ex volti noti di Uomini e Donne. Attualmente si conosce solo il nome del conduttore ovvero Filippo Bisciglia, che ha già manifestato grande contentezza di poter finalmente tornare in tv. In ogni caso i casting sono ancora aperti e mancano davvero pochi giorni alla loro chiusura. Tra poco quindi finalmente potremo scoprire chi saranno i protagonisti di quest’anno del celebre reality dei sentimenti di Canale 5.