Temptation Island, Natascia e Alessio: importanti novità sulla crisi

A poche settimane dall’inaspettato annuncio della fine della loro love story, Natascia ed Alessio sono tornati sui social a rispondere ad alcune domande dei loro rispettivi followers. Alla coppia di Temptation Island non sembra sia bastato l’amore per dissipare i problemi sorti nella loro relazione amorosa.

Nelle ultime ore Natascia si è lasciata andare a delle considerazioni circa l’esperienza vissuta durante il reality di Canale 5. Dopo aver rivelato che durante la permanenza al villaggio in Sardegna si era creata una bella chimica con i tentatori del villaggio, la Zagato ha raccontato della solarità che l’ha accompagnata durante tutto il reality,

Ma non è tutto. Perché i fan più curiosi le hanno chiesto qualcosa circa la sua relazione con Alessio. Insomma, in tanti vogliono rivedere la coppia di nuovo insieme. In questo caso, però, Natascia è stata più riservata dicendo: “Non mi espongo fino a quando non avrò un confronto con lui“.

E ora sono in tanti ad aspettare che questo faccia a faccia avvenga in tempi brevi. Natascia non è stata però l’unica a rispondere al box domande dei suoi fan. Anche Alessio nelle scorse ore ha soddisfatto alcune curiosità dei suoi followers.

A chi gli chiedeva quale fosse la sua paura più grande, Tanoni ha replicato il non sentirsi realizzato. Il successivo argomento trattato è stato quello riguardanti le donne. Qual è la prima cosa che colpisce Alberto in una donna? L’ex di Temptation Island sembra proprio attirato in primis dallo sguardo.

Ma anche il profumo ed il modo di fare di una donna fanno per lui la differenza. Con grande sorpresa di tanti, Tanoni ha ammesso di essere una persona introversa e permalosa a cui piacciono molto i bambini. Ci sarà un confronto con Natascia?

Anche l’ex volto di Temptation Island assicura i suoi fan che al rientro dalle vacanze ci sarà sicuramente un chiarimento con la sua ex compagna. La coppia anche durante il reality di Canale 5 aveva mostrato di avere diverse incomprensioni.

I problemi però non sono finiti a telecamere spente, da qui la consapevolezza di vivere un momento difficile.