Temptation Island, Natascia e Alessio in crisi: “Momento difficile”

Natascia Zagato e Alessio Tanoni dopo Temptation Island 2021 non stanno affrontando una situazione semplice. Lei stessa ammette che questo per loro non è un momento brillante. È stata la 31enne a scegliere di prendere parte alla nona edizione del reality delle tentazioni. Il suo scopo era quello di comprendere se fosse ancora possibile recuperare la loro storia.

In particolare, i problemi tra loro sono iniziati quando Natascia si è sentita giudicata da Alessio. Per tale motivo, si è nel tempo allontanata, sentendosi ferita profondamente. Hanno affrontato l’esperienza nel programma di Canale 5 in modo completamente diverso. Tanoni ha trascorso momenti davvero difficili, durante i quali non è riuscito a trattenere le lacrime.

Infatti, è entrato subito nei cuori dei telespettatori. Dall’altra parte, Natascia ha cercato di vivere il tutto con spensieratezza, rapportandosi con i tentatori. La situazione per Alessio è diventata seria quando ha notato la vicinanza tra la sua fidanzata e il single Samuele. Al falò di confronto finale, la coppia ha dimostrato di aver superato gli attriti.

Natascia e Alessio hanno lasciato mano per mano Temptation Island e, un mese dopo, hanno raccontato che tutto stava proseguendo abbastanza bene. Hanno, però, precisato che c’erano ancora delle incomprensioni. E pare che proprio queste incomprensioni abbiano causato la crisi che stanno vivendo adesso.

Mentre si trova in treno con Claudia Venturini, da poco convolata a nozze con Stefano Socionovo, Natascia risponde alle curiosità dei suoi fan. Un utente le chiede se lei e Alessio formano ancora una coppia.

La risposta non farà di certo felici i loro sostenitori: “Stiamo vivendo un momento difficile“. Tale affermazione è accompagnata da un’emoticon triste. Dopo queste parole, non tardano ad arrivare ulteriori domande.

Un altro fan le chiede se questa piccola crisi è legata ai motivi per cui hanno preso parte al programma. “Facciamo fatica a comprenderci”, dichiara Natascia. Sembra proprio che questa coppia non abbia pienamente risolto i problemi con il reality.

“Quando c’è l’amore e il rispetto penso che tutti si possa superare! E io amo Alessio”, con queste parole indubbiamente rassicura un po’ i fan. Non solo, fa sapere poi che per lei Alessio “è il più bello del mondo”.

Tra loro c’è indubbiamente tanto amore, ma sembra che non riescano a far combaciare i loro caratteri. Con il tempo, riusciranno sicuramente a trovare le risposte giuste e i fan sperano che torni presto il sereno.