Temptation Island, Mirko e Perla: il gesto rivelatore del padre di lui

Domani, 31 luglio, ci sarà il gran finale di Temptation Island, dove finalmente scopriremo il destino delle ultime due coppie rimaste nel programma (Alessia e Federico e Vittoria e Daniele). Inoltre, sapremo cosa è accaduto ai restanti fidanzati e fidanzate dopo aver lasciato il programma. Durante l’ultima puntata, andata in onda lo scorso lunedì 24 luglio, il pubblico è stato catturato dall’avvincente falò di Mirko e Perla. I due, dopo cinque anni insieme, hanno deciso di mettere a dura prova il loro rapporto partecipando al reality di Canale 5. Nel corso della trasmissione, entrambi si sono avvicinati ad altre persone: lui alla tentatrice Greta Rossetti, lei al tentatore Igor Zeetti.

Con il passare delle settimane, il rapporto con i rispettivi tentatori è diventato sempre più complice e, per questo, Mirko ha deciso di chiedere il falò prima della conclusione dei canonici 21 giorni. Il loro è stato un vero e proprio confronto di fuoco, fatto di tensioni, urla e pianti. Alla fine, però, Mirko e Perla hanno lasciato il programma separati, ritrovando le loro nuove presunte fiamme ad aspettarli al rientro. Ma, cos’è successo una volta lasciato l’Is Morus Relais? Ebbene, un gesto inequivocabile del padre di lui lascia poco spazio ai dubbi. Di cosa si tratta? Pare proprio che il signor Brunetti abbia smesso di seguire su Instagram l’ex nuora, Perla, e abbia invece messo il follow proprio a lei, alla tentatrice Greta.

Mirko e Greta: è nata una nuova coppia?

In tanti erano convinti che Mirko e Perla sarebbero tornati insieme e che i rispettivi avvicinamenti con i tentatori erano stati mossi solo dalla voglia di far ingelosire l’altra persona. Invece, purtroppo per i loro fan, sembrerebbe proprio che Mirko abbia iniziato una relazione con Greta, lasciandosi definitivamente alle spalle la sua ex fidanzata. Sono molti, infatti, gli indizi che portano a pensare ciò. Alcuni giorni fa, la tentatrice ha condiviso un TikTok d’amore, che sembrava riferito proprio al giovane marchigiano. Dopodiché, pare anche che i due siano stati avvistati insieme in diversi locali.

Infine, proprio poco fa, è arrivato anche questa sorprendente mossa social del signor Brunetti, che a molti è parsa come una conferma di questa nuova storia d’amore. Ad ogni modo, bisognerà aspettare domani sera, 31 luglio, per sapere la verità riguardo questa coppia. Finalmente scopriremo se Mirko e Greta si sono effettivamente fidanzati e se anche Perla avrà deciso di continuare la frequentazione con il tentatore Igor. Chissà..