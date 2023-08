Temptation Island, Mirko e Greta fanno il teatrino? Parla Bisciglia

L’undicesima edizione di Temptation Island si è conclusa da poco più di una settimana, dopo aver riscosso importanti indici di ascolto. Delle sette coppie che vi hanno preso parte, solo due sono rimaste insieme, scegliendo di proseguire la loro relazione dopo il falò di confronto. Alcuni protagonisti del reality Mediaset, ad ogni modo, hanno continuato a far parlare di sé anche dopo la fine della trasmissione.

Bisciglia difende Mirko e Perla: le sue parole

Mirko Brunetti e Perla Vatiero sono tra questi. I due erano arrivati in Sardegna con cinque anni di relazione alle spalle e quattro di convivenza, ma avevano messo un punto alla loro storia d’amore durante un falò. Mirko e Perla hanno di uscire dal reality con i loro ex tentatori, anche se le loro storie stanno proseguendo a ritmi diversi. Mentre quella tra Perla e Igor Zeetti, al momento, è una semplice frequentazione, Mirko e Greta stanno già facendo sul serio.

La modella ha presentato Mirko alla famiglia e la coppia si è fatta un tatuaggio insieme (la frase “I tuoi occhi la mia cura”) che ha generato un po’ di ironia sul web. Secondo molti si tratterebbe solo di una questione di visibilità, con Mirko che avrebbe bruciato le tappe, archiviando nel giro di poco una storia importante durata anni. A prendere le difese della coppia ci ha pensato il conduttore di Temptation Island, Filippo Bisciglia. A Tv, Sorrisi e Canzoni, ha spiegato per quale motivo crede al colpo di fulmine tra Mirko e Greta:

“Ci credo perché mi è successo tante volte nella vita. L’amore non va giudicato, specie nel loro caso. Lo si legge negli occhi che si sono trovati“.

La partecipazione a Temptation Island ha portato i suoi concorrenti a dover fare i conti con la tanta visibilità. Bisciglia ha spiegato di esseri trovato in più occasioni a doverli tranquillizzare dall’improvvisa popolarità: “Dopo il programma a volte li tranquillizzo. Sono momenti passeggeri, è normale non piacere a tutti. Ci sono passato anche io” ha spiegato.

Temptation Island: i concorrenti più apprezzati e quelli più criticati

L’ultima edizione di Temptation Island, infatti, ha visto il pubblico affezionarsi ad alcuni concorrenti, come Daniele De Bosis e Francesca Sorrentino. Molto apprezzato il loro percorso nel reality, così come il modo con cui si sono separati dagli ex partner. Diverso il discorso per quanto riguarda Manuel Maura e Federico Viviani, al centro di numerose critiche.

Proprio Federico aveva recentemente fatto chiarezza sulla sua esperienza a Temptation Island e sul suo rapporto con Alessia Ligotti, attraverso un lungo video sui social. L’ex concorrente aveva spiegato quali, secondo lui, erano stati gli errori che aveva commesso all’interno della trasmissione, tornando a parlare anche dell’ex fidanzata. La maggior parte dell’utenza social non aveva apprezzato il gesto di Federico, scagliandosi contro di lui nei commenti.