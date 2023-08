Temptation Island Federico, video fiume sull’ex. Bufera: “Vergogna”

L’ undicesima edizione di Temptation Island si è da poco conclusa e uno dei suoi partecipanti, Federico Viviani, è tornato a parlare, via social, attraverso un video su Instagram, per fare chiarezza su quanto accaduto con l’ex fidanzata Alessia Ligotti. La maggior parte degli utenti, tuttavia, non ha apprezzato le parole dell’ex concorrente, scagliandosi contro di lui.

Federico fa chiarezza su Alessia e sull’esperienza a Temptation Island

Federico ha voluto condividere sul suo profilo un video in cui ha fatto un bilancio dell’esperienza appena conclusa a Temptation Island. Nonostante il reality sia finito, l’ex concorrente continua a ricevere insulti per il suo comportamento: “Sono onestamente allibito, soprattutto per l’immagine che è venuta fuori di me da questo programma e per la caterva di insulti” ha esordito.

In particolare, Federico si è soffermato sugli errori commessi durante la sua partecipazione al reality e nel rapporto con Alessia: “Il primo è quello di aver parlato troppo liberamente, aver effettivamente detto ciò che pensavo senza filtri, in maniera a volte un po’ pesante. Aver preso Temptation come un percorso di coppia, dimenticando quasi il lato televisivo” ha aggiunto. Federico si è detto dispiaciuto per aver utilizzato alcune frasi rivelatesi umilianti e che hanno ferito Alessia, convinto, però, che si trattasse di argomenti di cui l’ex fidanzata era a conoscenza: “Non penso che lei sia caduta dal pero quando le ho detto certe cose, come è sembrata“.

Federico ha poi chiarito qual è stato il suo secondo sbaglio: “Il secondo errore è stato, forse, quello di non aver chiuso la storia direttamente a casa, perché se i presupposti erano questi perché presentarsi. Io penso che non fossero così plateali“. Le argomentazioni di Federico, tuttavia, non sono piaciute a gran parte dell’utenza social, che si è scagliata contro di lui nei commenti.

Gli utenti contro Federico: i commenti

“Devi riflettere se vuoi crescere perché anche se ne hai 32 ne dimostri 20. Vergogna” si legge. “Ma non potevi mollarla prima di entrare in tv?” ha scritto un’utente. “Con questo video hai dimostrato che sei spocchioso, ti senti figo e non lo sei” ha scritto un altro. Qualcuno, inoltre, non ha apprezzato quanto detto da Federico su Alessia: “Continui ad essere irrispettoso. Si vede che è proprio il tuo modo di fare” ha commentato un’utente. In pochi, sotto il video, hanno preso le difese dell’ex concorrente di Temptation Island, elogiando la sincerità e la coerenza che Federico avrebbe messo in campo, nonostante gli sbagli commessi.

Nella serata del 5 agosto, c’è poi stata la reunion dei vari protagonisti dell’edizione appena conclusa di Temptation Island. Presenti le ragazze, i ragazzi, i tentatori e le tentatrici, mentre erano assenti Mirko e Greta, oltre allo stesso Federico, che non compare in nessuna foto sui social. Alessia ha invece partecipato, assieme al tentatore Lollo. Il motivo dell’assenza di Federico sarebbe da ricercarsi in un addio al celibato, come deducibile dalle sue Instagram stories.

Temptation Island: la fine del percorso di Alessia e Federico

Il percorso di Alessia e Federico a Temptation Island si era chiuso con un falò di confronto anticipato, chiesto dalla ragazza. Qui il trentunenne ha spiattellato la verità in faccia all’ex fidanzata, confermandole di non averla mai amata davvero e mostrando un atteggiamento che era arrivato ad infastidire anche il conduttore Filippo Bisciglia. Federico e Alessia sono così usciti separati dal reality Mediaset.