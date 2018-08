Temptation Island, Michael parla ancora di Lara: le sue parole

Michael di Temptation Island: nuove parole sulla sua ex fidanzata Lara

Michael De Giorgio e Lara Zorzetto hanno partecipato all’ultima edizione di Temptation Island condotta da Filippo Bisciglia. I due, entrati come una coppia, hanno deciso di uscire dal programma da soli. Ora sono single e il popolo del web impazza per Lara dimostrando tutto il sostegno possibile. Michael è tornato a parlare della sua ex fidanzata nelle sue ig stories, dove sono state poste domande sulla ragazza da parte dei suoi seguaci. Vediamo cosa ha scritto Michael. “Perché ti sei lasciato andare a confidenze intime sapendo che lei ti avrebbe visto e ascoltato?” chiede un follower. “Perché ero lì per quei motivi” risponde Michael. “Non ci ho pensato per un attimo alle telecamere o al fatto che finisse in tv o al fatto che Lara avrebbe ascoltato. Io sono fatto così“ continua.

Temptation Island: Michael sente la mancanza di Lara?

“Ti manca Lara?” chiede ancora un follower a Michael. “Io le auguro il meglio. Ad oggi ti rispondo no“ dice l’ex ragazzo mettendo in chiaro le cose. “Normale che all’inizio il distacco crei malinconia, ci ho comunque passato tre anni assieme e non li rinnego… Ma poi la vita deve andare avanti” risponde De Giorgio in una domanda simile. Al contrario, Michael sembra sentire la mancanza dei cani che ha Lara. “Sto pensando di riprendermi Zeus” ha affermato. “La collana che vedete sul mio collo è per lui. Mi manca da morire” ha continuato ancora.

Lara di Temptation Island sul trono di Uomini e Donne

Mentre Michael risponde alle domande sulla sua ex fidanzata Lara, pare che la ragazza abbia altri progetti in mente. I fan vorrebbero vedere Lara sul trono di Uomini e Donne e il volere dei fan non sembra essere differente dalla realtà dei fatti. La partecipazione di Lara alla nuova edizione del programma di Maria De Filippi sembra essere, infatti, sempre più vicina.