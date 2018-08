Temptation Island, Michael a cuore aperto: il racconto drammatico sul padre

Temptation Island, Michael De Giorgio sui social si lascia andare: “L’ultimo ricordo che ho di mio padre”

Michael De Giorgio dopo Temptation Island decide di raccontarsi rispondendo alle domande sulle Stories di Instagram. L’ex fidanzato di Lara Zorzetto stupisce tutti raccontando un particolare della sua vita privata. Il giovane ha rivelato di aver perso suo padre circa 25 anni fa, a causa di un infarto. Ma dietro c’è una storia un po’ particolare della sua famiglia. Infatti, De Giorgio confessa che il padre è morto quando era ancora un bambino. Prima della sua morte, Michael aveva scelto di restare insieme alla madre, anziché andare via con lui. Il tutto è accaduto durante la separazione dei genitori. De Giorgio dopo la messa in onda del reality è stato costretto a sopportare tutte le offese del pubblico di Canale 5. Qualche telespettatore, però, in questi giorni si sta ricredendo. Michael a cuore aperto racconta di se stesso, ammettendo le sue colpe. Sa di aver fatto vedere al pubblico un lato di sé che avrebbe preferito non uscisse fuori. Ma ormai è andata così e ora De Giorgio ha intenzione di riscattarsi, soprattutto per se stesso.

Temptation Island, Michael De Giorgio si racconta sui social

Lara sta andando avanti con la sua vita e Michael con la sua. I fan sono curiosi di sapere in che rapporti sono al momento i due ex fidanzati. De Giorgio ci ha rivelato a noi, in esclusiva, di essere felice per la Zorzetto qualora dovesse salire sul trono di Uomini e Donne. Ma i loro rapporti si sono affievoliti con il tempo. “Ad oggi nutro un affetto sincero per lei”. Nel caso dovessero incontrarsi, Michael ammette che la saluterebbe tranquillamente. C’è anche chi gli ha chiesto se pensa ancora che Lara sia una brutta ragazza, come aveva spesso dichiarato durante il reality. In realtà, De Giorgio dichiara di non averlo mai pensato, altrimenti non sarebbe stato a fianco di Lara per ben tre anni.

Michael De Giorgio dopo Temptation Island sceglie di migliorarsi per se stesso

L’ex fidanzato di Lara Zorzetto sceglie di ripartire da se stesso e per se stesso. Dagli errori che ha commesso durante il reality ha imparato molto. Infatti, proprio attraverso questi sbagli ha scelto di trasformarsi in una persona migliore. Sicuramente un passo molto importante quello di Michael, che non rinnega gli errori commessi nel programma. Tutti i telespettatori si sono schierati dalla parte di Lara, che è riuscita a trovare la sua rivincita al falò di confronto.