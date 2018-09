Temptation Island, Michael dichiara: “Sono ancora innamorato di Lara Zorzetto”

Temptation Island, Michael De Giorgio pensa ancora a Lara Zorzetto: “Sono ancora innamorato di lei”

Sono passati un paio di mesi da quando Lara Zorzetto e Micheal De Giorgio hanno deciso di lasciare separati Temptation Island. Lara, come molti già sanno, è stata più volte contattata dal suo ex fidanzato che, lontano dalle telecamere, avrebbe fatto di tutto per riconquistarla. Le cose tra di loro, però, non si sono comunque sistemate. Oggi però, come raccontato da Michael in persona a Radio Radio, le intenzioni del ragazzo non sembrerebbero essere cambiate. A Non succederà più, programma radiofonico condotto da Giada Di Miceli, De Giorgio alla domanda “Sei ancora innamorato di Lara” ha difatti risposto con un secco e deciso: “Si”. Durante la sua intervista, inoltre, lo stesso ha poi aggiunto: “Ritornare alla vita di tutti i giorni non è stato facile. Non mi sono comportato bene e sono il primo a dirlo. C’erano dei problemi però molte volte è più facile scaricare la colpa”. L’obiettivo di Michael, comunque, oggi rimane uno: riconquistare Lara con la quale, ultimamente, è pure risentito.

Temptation Island, Michael De Giorgio spiega perché ha contattato la tentatrice Rita: Lara interviene in diretta per dire la sua

Durante la diretta in radio, oggi, è stata chiama anche la Zorzetto che a Giada Di Miceli ha confermato la versione di Michael ed ha spiegato: “Non ho voglia di parlare di una cosa che per me si è chiusa. Non porto rancore, sono andata avanti. Mi dispiace se lui ci sta male, l’importante è capire e non ripetere le stesse cose, non con me ma in generale. C’è del buono in lui, non è solo quello che la gente ha visto”. Se, tuttavia, da un lato Lara ha dichiarato oggi di essere disposta a rimanere amica del suo ex, di contro, Michael (come accennato sopra) ha invece detto di essere intenzionato a rimettersi con lui. Perché dopo il programma ha mandato quei messaggi compromettenti alla tentatrice Rita? “Volevo far vedere a Lara che se comunque lei non mi voleva nella sua vita io mi potevo arrangiare tranquillamente senza di lei” ha risposto. Se lo ha fatto per ripicca? “Si” ha confessato lui che adesso, se potesse ritornare sui suoi passi, non lo rifarebbe più.

Temptation Island, Michael ancora innamorato di Lara si difende: perché ho detto quelle cose su di lei? “Parole dettate dalla rabbia”

Perché Michael De Giorgio ha detto quelle frasi poco carine su Lara a Temptation Island se, come ha affermato da lui oggi, non ha mai smetto di amarla? A questa domanda, durante l’intervista, l’ex della Zorzetto ha risposto: “Mi dava fastidio essermi fatto vedere fragile agli occhi delle persone che potevano guardare da casa. Quelle parole, in realtà, era dettate dalla rabbia. Io me lo sentivo che sarebbe andata a finire così e che saremmo usciti separati, quindi era più facile comportarmi come strafottente”.