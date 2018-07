Temptation Island: il messaggio di Martina dopo il bacio al tentatore Andrew

Temptation Island, Martina si sfoga sui social: il messaggio dopo l’esterna “al bacio” con il tentatore Andrew

A Temptation Island, come molti già sanno grazie alle anticipazioni, pare sia scoppiata la passione tra Martina (una delle fidanzate) ed il tentatore Andrew. Le immagini mostrate in anteprima lunedì hanno di fatto mandato in delirio il web. Sui social, infatti, gli utenti che seguono e commentano il programma sembrano oggi impazienti di sapere come sono andate veramente le cose tra Martina ed Andrew. C’è stato davvero un bacio o le labbra dei due protagonisti di Temptation Island si sono solo sfiorate? Nelle ultime ore, intanto, la fidanzata di Giampaolo è tornata attiva su Instagram ed ha pubblicato dei messaggi che, di fatto, tanto fanno riflettere.

Martina di Temptation Island scrive sui social: messaggio per il fidanzato Gianpaolo o per il tentatore Andrew?

Pochi minuti fa Martina Sebastiani di Temptation Island su Instagram ha scritto: “E poi so che nella vita tutto torna! La cattiveria torna al mittente, l’amore a chi lo ha donato, le bugie a chi le ha dette, l’invidia a chi la sente, le persone nel posto in cui sono state bene. La ruota gira per tutti!”. Sempre sul suo profilo, inoltre, la stessa ha scritto: “È divertente; Chiediamo a Dio di cambiare le nostre situazioni , senza sapere che lui ci mette nelle situazioni per cambiare noi stessi”. Ad oggi, dunque, è difficile capire a chi queste frasi siano rivolte. Sono forse parole d’affetto rivolte al tentatore (magari i due si stanno frequentando fuori)? O il suo messaggio Martina voleva in realtà farlo arrivare a Gianpaolo?

Temptation Island anticipazioni: ecco cosa vedremo nella prossima puntata

Nella prossima puntata di Temptation Island, oltre al fatidico bacio tra Andrew e Martina, assisteremo al falò di confronto tra Giada e Francesco. I due riusciranno a mettere da parte le loro incomprensioni oppure, alla fine, decideranno di lasciare la trasmissione da single? Staremo a vedere.