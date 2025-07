Temptation Island, Mennoia: “Scene che non mostriamo, con Maria è faticoso”

Raffaella Mennoia si svela, tra racconti inediti di Temptation Island e il duro lavoro a fianco di Maria De Filippi. In una lunga intervista per Il Corriere della Sera, il braccio destro di Queen Mary spiega subito che il reality show delle tentazioni dell’estate di Canale 5 non è basato sul tradimento. In realtà, lo scopo di questo amatissimo programma televisivo è quello di portare sul piccolo schermo il punto debole di ogni persona, l’amore.

Infatti, lo scopo di chi lavora dietro le quinte di questa trasmissione è “quello di verificare la solidità di una coppia”. La prima puntata, che ha visto soprattutto protagonisti i colpi di scena di Sonia e Alessio, è stata un successo dal punto di vista degli ascolti televisivi. Da anni, ormai, i programmi firmati da Maria De Filippi rappresentano un punto di riferimento per milioni di telespettatori. Per quanto riguarda Temptation Island, secondo la Mennoia, il pubblico si immedesima in ciò che accade nei villaggi.

Da casa viene spontaneo a molti telespettatori pensare a come si sarebbero comportati al posto dei partecipanti, facendo anche delle riflessioni sulla propria relazione. Non è comunque semplice fare dei casting che possano portare in TV sincerità e verità, visto che c’è il desiderio da parte delle varie coppie di ottenere pure visibilità. Ma Raffaella Mennoia, che di recente è finita al centro delle notizie di gossip per via della sua lotta in tribunale con Teresa Cilia, assicura che ormai “certe cose le capisci al primo colpo d’occhio”.

Con 30 anni di esperienza in questo mondo e i casting che partono già da fine febbraio, è in grado di capire chi partecipa solo per visibilità e chi vorrebbe davvero mettere alla prova la propria relazione. Infatti, il reality show non porta nulla di romanzato, ma è “tutto vero e autentico”, assicura l’autrice. E probabilmente è anche questo dettaglio a rendere il programma uno dei più attesi e visti durante l’estate.

In tutto, i partecipanti devono superare ben quattro provini e chi lavora dietro le quinte incrocia i vari racconti, parlando con loro separatamente, con tanto di prove, tra foto e messaggi. Ma a differenza di ciò che accade in altri Paesi, la versione italiana di Temptation Island evita di mandare in onda delle scene esplicite. E su questo la Mennoia precisa:

“Il tradimento in fondo è una fragilità emozionale, non è necessario mettere per forza in scena la rottura di un legame. Non puntiamo alla ricerca di una spettacolarizzazione voyeuristica, ci sono delle situazioni che non mostriamo, chi vuole capire capisce: non c’è bisogno di calcare la mano, di indugiare su determinati gesti, non serve il dettaglio”

A dimostrare l’autenticità del programma è anche il fatto che possa capitare che un partecipante si leghi realmente a un tentatore o una tentatrice, arrivando a instaurare un rapporto anche fuori dal programma. Nel tempo, le cose sono cambiate e anche “il tradimento femminile è cresciuto”.

Temptation Island, Raffaella Mennoia : com’è lavorare con Maria De Filippi

Tutto questo, però, non è collegato al trash per Raffaella Mennoia, la quale è convinta che “la verità non è mai trash”. “Se poi qualcuno si sente superiore il problema non può essere più del programma, ma dello specchio in cui ci si riflette”, aggiunge la famosa autrice. E poi c’è Filippo Bisciglia, che ormai è un volto insostituibile del reality show delle tentazioni, molto amato dal pubblico per come affronta le varie situazioni.

In lui, è stato trovato il conduttore perfetto per questo tipo di programma, ovvero una persona che ascolta, raccoglie le emozioni e non giudica nessuno. In passato, il programma ha avuto anche la sua versione Temptation Island Vip, con volti noti nel mondo dello spettacolo. Ma da qualche anno le coppie sono sempre composte da persone comuni, che “sono più spontanee”. Invece, come fa notare la Mennoia, “il vip guarda sempre dov’è la telecamera”.

Dietro tutto questo sistema c’è lei, Maria De Filippi, che l’autrice definisce “il filo conduttore di parecchie vite, di gente che magari oggi se lo è dimenticato”. Una delle sue qualità è l’onestà, anche fuori dalle telecamere. Raffaella la definisce anche “metodica, costante, intransigente, severa, ma con la giusta misura”. Lavorare con Maria, però, è anche “molto faticoso”, in quanto sono impegnati per tantissime ore. Proprio per questo motivo, spesso c’è chi fa dei passi indietro e decide di ritirarsi.

Ma per far funzionare così bene un programma tutte queste ore di lavoro sono necessarie. Conciliare il tutto con la vita privata non è semplice, anche per la Mennoia, che ha il suo compagno Alessio Sakara che vive in America. Con lui parteciperebbe a Temptation Island, poiché ha “parecchie cosette” che vorrebbe capire. Ma l’autrice non è sicura che lui accetterebbe di farlo.