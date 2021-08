Temptation Island, Martina Sebastiani mamma: è nata la prima figlia

Fiocco rosa per l’ex protagonista di Temptation Island Martina Sebastiani che, nelle scorse ore, ha annunciato con un post sul suo account ufficiale Instagram, la nascita della figlia. La web influencer è felicemente in coppia da circa due anni con una persona non appartenente al mondo dello spettacolo.

“Sono Vittoria ma potete chiamarmi Vichy” con queste parole Martina ha commentato alcuni scatti che ritraggono la nuova arrivata a poche ora dalla nascita in ospedale. Da quelle che sono le indicazioni rilasciate dalla Sebastiani sempre nello stesso post, la piccola alla nascita la piccola pesava 3.450 kg, mentre la lunghezza è di 51 cm.

Martina ha condiviso più di una immagine della piccola mentre dorme beata nella sua culla, indossando un completino dolcissimo bianco e rosa. Vittoria, così come ha rivelato l’ex di Temptation Island, è nata giovedì 5 agosto alle 10 del mattino.

“Mamma e papà già mi amano alla follia” scrive sempre la Sebastiani proseguendo il suo annuncio. Quindi ha concluso scrivendo che in quella foto c’è tutta la loro vita. La web influencer ha trovato quindi l’amore e la felicità con una persona che non appartiene al mondo dello showbiz.

In passato la Sebastiani ha avuto una love story con Gianpaolo Quarta. Ed è proprio con quest’ultimo che l’influencer prese parte al programma condotto da Filippo Bisciglia. In tanti ricorderanno che la loro relazione non ebbe fortuna. I due si mollarono dopo che Martina conobbe un tentatore del reality.

A mettere in discussione le certezze sentimentali della Sebastiani per Gianpaolo fu infatti Andrea Dal Corso. Il viaggio nei sentimenti fatto da Martina l’ha portata quindi ad allontanarsi da Quarta e voltare pagina. Negli scorsi mesi ci sono state altre ex concorrenti del reality di Maria De Filippi ad annunciare di essere in dolce attesa.

Tra queste anche Alessandra De Angelis e Roberta Mercurio. Martina, sempre molto attiva sui social, nel corso della gravidanza ha condiviso con i suoi numerosi fan la gioia di questo particolare e delicato momento. Ed oggi, neanche a dirlo, piovono commenti di auguri e felicitazione per la nascita di Vittoria.