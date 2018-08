Temptation: Martina e Andrew insieme a Ibiza nello stesso appartamento FOTO

Martina e Andrew di Temptation Island insieme a Ibiza nello stesso appartamento

Nell’ultima puntata di Temptation Island Martina Sebastiani aveva dichiarato di voler restare un po’ da sola per capire meglio le sue esigenze e i suoi desideri. Ma, a un mese di distanza dalla fine delle registrazioni, la romana è volata a Ibiza con Andrew, il tentatore Andrea Dal Corso. I due non si sono ancora mostrati ufficialmente insieme – non possono farlo fino a quando non andrà in onda lunedì 6 agosto lo speciale Il viaggio di Temptation Island – ma gli indizi su Instagram parlano chiaro.

Gli indizi di Lara e Andrew su Instagram

L’ex fidanzata di Gianpaolo Quarta ha rivelato di essere partita con Lara Zorzetto, amica conosciuta proprio nel villaggio in Sardegna. La bionda stilista ha condiviso alcune storie nella quale ha taggato Marco Di Micco, altro tentatore del reality show che però è presente pure sul profilo di Andrea. Non solo, Lara e Andrew hanno taggato il medesimo appartamento sull’isola spagnola, come potete notare nelle foto in basso. Insomma, è palese che Lara e Martina abbiano deciso di concedersi una vacanza in compagnia di Andrea e Marco. Solo amicizia o c’è qualcosa di più?

Le ultime parole di Andrea Dal Corso su Martina

“Martina mi ha colpito fin da subito per la sua solarità: è una persona che ti mette di buon umore soltanto standoci accanto. Approfondendo la conoscenza ho capito che avevo di fronte una ragazza acuta, semplice e auto ironica, proprio come piace a me. Ho visto in lei una donna che per riprendere in mano la sua vita aveva bisogno di una scossa”, ha dichiarato di recente Andrea Dal Corso a proposito di Martina Sebastiani.