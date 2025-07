Temptation Island, Maria Concetta insulta Angelo: pubblico basito, chi ha criticato

Maria Concetta ha dato il benservito al fidanzato Angelo durante il falò di confronto a Temptation Island, ricoprendo il giovane di insulti. Lui ha subito, inerme, non riuscendo a reagire in alcun modo alla gelosia fuori controllo della donna che, sui social, si è beccata una raffica di critiche. Pochi coloro che hanno ritenuto il suo atteggiamento giustificato, tantissimi quelli che le hanno puntato il dito contro, sostenendo che abbia esagerato.

Fin dai primi secondi del falò, si è capito che piega avrebbe preso in confronto. “Al posto del microfono sai cosa ti devi appendere? Le pal*e che non hai”, ha tuonato Maria Concetta, mentre Angelo stava sistemando il microfono. Poi la donna ha iniziato a passare ai raggi X i video del fidanzato e della single Marianna. Tra i due c’è stata una certa complicità, ma niente di altamente compromettente. Senza dubbio Angelo non è stato irreprensibile, ma a Temptation si è visto molto di peggio. Maria Concetta è stata una furia.

“Se avessi avuto le pal*e, parlavi col microfono”, ha chiosato, nel commentare alcuni dialoghi appartati di Angelo e Marianna. Poi la raffica di insulti: “Tu lo sai che carattere non ne hai? Io sì”; “Ti sotterrò”; “Sei interdetto”; “Mi fai schifo”; Sei un topo ratto che cammina al buio”; “Pezzo di mer*a”; etc etc. Alla fine Filippo Bisciglia, che già aveva intuito il finale della vicenda, ha chiesto a Maria Concetta che cosa volesse fare. Lei ha lasciato Angelo che ha avuto un sussulto d’orgoglio lanciando il seguente sussurro a voce bassa: “Sei completamente un’asina, non ho parole”.

L’uomo, rimasto solo con Bisciglia, ha raccontato che durante l’esperienza a Temptation Island ha sofferto molto. “Dentro sono stato malissimo, cercherò in tutti i modi di farla ricredere”, ha concluso, facendo sapere che ha intenzione di riconquistare Maria Concetta. Come sopra accennato, la donna è stata bersagliata sui social. C’è chi l’ha descritta come una “strega”, chi come una “persona insopportabile” e chi ha chiesto, in modo provocatorio, che cosa sarebbe accaduto se tutti gli insulti da lei pronunciati fossero stati scanditi da un uomo.