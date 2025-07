Temptation Island, falò Sarah-Valerio: il parere netto di un’ex single

Ieri sera su Canale 5 è andata in onda la sesta puntata di Temptation Island, reality show condotto da Filippo Bisciglia che mette alla prova le coppie in crisi. Tra queste c’è anche quella composta da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito, che hanno concluso il loro viaggio nei sentimenti da separati. Ieri i due hanno difatti avuto il falò di confronto, dopo il quale lui ha deciso di abbandonare il programma da solo. Poche ore fa un’ex protagonista del reality, Alessia Sagripanti, ha commentato sui social il loro falò prendendo una posizione ben precisa. Scopriamo meglio cos’ha detto in merito.

Anche quest’edizione di Temptation Island sta giungendo al termine. Alcune delle coppie protagoniste hanno difatti tenuto i loro falò di confronto e deciso se abbandonare il programma insieme o da separati. Tra queste c’è anche quella composta da Valerio Ciaffaroni e Sarah Esposito che ieri hanno terminato il loro viaggio nei sentimenti. Il ragazzo ha deciso di lasciare il villaggio da solo dopo essersi scambiato un bacio con la single Ary. Nonostante ciò il distacco da Sarah è stato doloroso e Valerio è scoppiato in lacrime.

Il loro falò è stato molto commentato sui social da parte dei telespettatori. Ad esprimere un proprio parere a riguardo è stata anche un’ex protagonista di Temptation Island, la quale qualche ora fa ha pubblicato una storia a riguardo sul suo profilo Instagram. Stiamo parlando nello specifico di Alessia Sagripanti, che ha preso parte alla scorsa edizione del reality da single per poi iniziare una frequentazione con Mirco Rossi.

La ragazza ha preso una posizione ben precisa in merito alla questione. In particolare Alessia ha scritto di aver pianto come una bambina nel vedere il falò di confronto tra Valerio e Sarah. Nonostante li abbia definiti dolcissimi, l’ex volto di Temptation Island ha però sottolineato come la decisione di lasciare il programma da soli sia stata giusta. Ha difatti commentato scrivendo che è meglio chiudere un rapporto quando qualcosa non va più bene piuttosto che mandarlo avanti nella speranza che cambi. Alessia ha infine posto i suoi auguri ai due ed alla single Ary.

Di seguito la storia pubblicata su Instagram: