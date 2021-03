Temptation Island: Marcuzzi fatta fuori? Le coppie papabili di Bisciglia

Quest’anno potrebbe essere proposta un’unica edizione per Temptation Island con un mix tra personaggi conosciuti al grande pubblico e Nip. Alla conduzione dovrebbe esserci Filippo Bisciglia, come fa sapere Chi. Questo significa che Alessia Marcuzzi è stata fatta fuori? Le riprese per la nuova edizione del viaggio nei sentimenti inizieranno a giugno prossimo, quindi ci sono ancora molte settimane per definire il cast di Temptation Island 2021. Chi sono le coppie? I provini sono iniziati, come Raffaella Mennoia ha già fatto sapere sul suo profilo Instagram. Da diverse settimane, infatti, la collaboratrice di Maria De Filippi non perde occasione di pubblicare il cartonato della trasmissione e due sedie su cui si accomodano le papabili future coppie.

Protagoniste del docu-reality, per quanto riguarda i Vip, al momento sono quotate le coppie formate da Alessio Guidi e Stephanie Bellarte de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Dalla quinta edizione del Grande Fratello Vip potrebbero far parte Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, ma anche Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Per l’ex Velino si tratterebbe di un ritorno, ma questa volta da fidanzato. In una recente intervista, però, ha dichiarato di essere molto geloso e potrebbe mostrare il peggio di sè. Anche per Zenga si tratterebbe di un ritorno visto che ha già partecipato nel 2018 con Alessandra Sgolastra.

Una delle grandi protagonista dell’ultima edizione del reality più spiato d’Italia è stata Maria Teresa Ruta. La gieffina, che non è riuscita ad arrivare in finale come in molti si sarebbero aspettati, ha dichiarato che sarebbe felice di partecipare a Temptation Island, ma il compagno Roberto Zappulla non andrebbe mai con lei. L’uomo rappresenta una vera e propria ancora di salvezza, soprattutto nei momenti più difficili che la Ruta ha vissuto da quando stanno insieme.

Temptation Island: Alessia Marcuzzi scartata. Sarà conduttrice di Scherzi a Parte 2021?

Molto probabilmente, quindi, a Temptation Island non vedremo Alessia Marcuzzi alla conduzione. Attualmente impegnata a Le Iene su Italia 1 con Nicola Savino, la presentatrice dovrebbe essere al timone della nuova edizione di Scherzi a Parte 2021. Al momento, però, non ci sono tracce di conferma della trasmissione se non delle indiscrezioni. Pare che l’azienda vorrebbe una conduzione in solitaria o al massimo una co-conduzione con Enzo Iacchetti, volto storico di Striscia la Notizia. Di recente il tg satirico si è scagliata contro l’ospitata di Alessia da Fazio.